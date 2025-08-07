«De l'or liquide» : que contient réellement cette glace au «lait maternel» que les Américains s'arrachent cet été ?

Une nouvelle saveur de glace inspirée du lait maternel connaît un véritable engouement aux États-Unis depuis quelques semaines. Mais que contient réellement cette glace dont les Américains raffolent cet été ?

Pour célébrer le lancement de son nouveau tire-lait, la marque parentale Frida s'est associée à OddFellows Ice Cream, une entreprise de crème glacée, pour créer une glace inspirée du lait maternel, disponible du 5 au 10 août pendant la semaine mondiale de l'allaitement maternel.

«C'est une représentation parfaite de la douceur, de la crème et des nutriments que nous avons tous voulue essayer mais que nous avons craints de demande», a expliqué Frida sur son site web.

Cette création contient des ingrédients classiques d'une glace, à savoir du lait, de la crème épaisse, du lait écrémé en poudre, des jaunes d'œufs, du sucre, ainsi que du miel et du jus de fruits.

Mais ce qui la différencie des autres sur le marché est l'ajout de colostrum bovin liposomial, ce liquide jaunâtre et épais produit par le sein durant le dernier trimestre de grossesse et jusqu'à 25 jours après l'accouchement.

Surnommé «l'or liquide» ou «le premier aliment de la nature», le colostrum est considéré comme la première source de nutrition pour les nouveau-nés allaités. Il est notamment riche en nutriments, anticorps et antioxydants, et peut être vendu sous forme de compléments alimentaires.

«Ils ont transformé l'or liquide en GLACE»

La recette, élaborée avec du colostrum de vache, imite le goût et les bienfaits du lait maternel grâce à des ingrédients enrichis en oméga-3, lactose, calcium, fer, vitamines B et D, zinc et eau. Sa teinte jaune rappelle volontairement l'aspect du colostrum, qui connaît une popularité croissante.

«Et même si elle n'est pas fabriquée avec du lait maternel, nous pensons que notre recette a un goût assez proche du vrai lait», a ajouté la marque ce Mois national de sensibilisation à l'allaitement maternel. D'ailleurs, les célébrités comme Kourtney Kardashian et Ashley Graham qui ont osé goûter leur propre lait maternel illustrent l'évolution de la pratique, passant progressivement d'un tabou à une curiosité ouvertement assumée.

Malgré les réticences suscitées par cette saveur inhabituelle, les réactions sur les réseaux sociaux se sont révélées étonnamment positives. «Écoutez-moi, c'est vraiment délicieux, ne le critiquez pas avant de l'avoir essayé», a écrit Rif Care, une entreprise de produits d'hygiène féminine biologiques après le pop-up organisé à New York mardi.

Un internaute a commenté : «MDR, une fois, ma famille et moi avons fait des milk-shakes avec mon lait maternel. Je suis totalement pour», tandis qu'un autre a écrit : «Ils ont transformé l'or liquide en GLACE !?!? D'accord».

La glace est disponible en ligne ou sur le pop-up store – magasin éphémère – avec des boules de glaces gratuites offertes tous les jours, jusqu'à dimanche.