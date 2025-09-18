Tourisme : voici 5 restaurants à découvrir sur la Côte d'Azur

La Côte d’Azur et sa fameuse French Riviera regorgent d’adresses de restaurants aussi bons qu’agréables. En période estivale, il est parfois difficile de faire un choix. Voici cinq adresses à découvrir pour un délicieux repas sur la Côte d’Azur.

Le Restaurant des Rois à Beaulieu-sur-Mer

Au cœur de la Réserve de Beaulieu, établissement hôtelier idéalement placé avec une belle vue dégagée sur la mer et la baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, le restaurant des Rois propose une cuisine gastronomique mettant en avant les créations du chef étoilé Julien Roucheteau. Ce dernier, élu Meilleur ouvrier de France en 2019, a fait ses armes à Paris, au George V avec Philippe Legendre ainsi qu’au Lancaster avec Michel Troisgros.

La terrasse du Restaurant des Rois offre une superbe vue sur la mer, et un très beau coucher de soleil à la nuit tombée. A la carte, plusieurs menus sont disponibles, en quatre ou cinq services, ou bien le menu Carte Blanche, en sept services. Avec ce dernier, le chef promet de faire découvrir aux clients une cuisine fine et d’inspiration méditerranéenne, célébrant les produits locaux, aussi bien de la mer que des terres. Langoustine rôtie au beurre noisette (115€) ou gavottes d’effilochés de tourteau (55€) sont entre autre au menu côté mer. Pour les amateurs de viande, le filet de bœuf du bocage vendéen (90€) à la cuisson parfaite est un incontournable.

Restaurant des Rois, Réserve de Beaulieu, 5, boulevard du Maréchal Leclerc, Beaulieu-sur-Mer

Les Remparts à Saint-Paul-de-Vence

Sur le côté ouest des remparts de Saint-Paul-de-Vence, village d’artistes construit sur une colline de la Côte d’Azur, Les remparts offrent un cadre idyllique pour savourer un repas. Le menu est simple mais efficace, et créé avec des produits locaux. Melon jambon mozzarella, velouté de champignons ou trio de Houmous (12€), les entrées varient en fonction des saisons et se dégustent seul ou sont à partager.

Si on retrouve un incontournable burger (23€), des pâtes et raviolis (22€) aux saveurs méditerranéennes sont également au menu. Le tout est à déguster en intérieur pour les jours plus frais, dans un joli petit restaurant aux pierres apparentes, ou bien sur la terrasse, qui surplombe les remparts de la commune et dévoile une magnifique vue dégagée sur l'arrière-pays.

Les Remparts, 72, rue Grande, Saint-Paul-de-Vence

Les Amoureux à Nice

Réputés pour une des meilleures pizzas de France, les Amoureux à Nice ne déçoivent pas. Le restaurant est simple et discret mais à l’ambiance chaleureuse, les quelques tables à l’intérieur et celles installées en terrasse invitent à déguster les pizzas sur place.

Cette adresse est connue pour ses célèbres pizzas en forme de cœur. Outre le côté esthétique, les recettes sont simples mais efficaces, notamment grâce à l’utilisation de produits toujours frais, nous envoyant en plein cœur de Naples. Le rapport qualité-prix est imbattable (à partir de 13€ la pizza), poussant de nombreux locaux et touristes à faire la queue de longues minutes en attendant qu’une table se libère. Heureusement, les Amoureux proposent toutes ses pizzas à emporter.

Les Amoureux, 1, rue Bavastro, Nice

La Voglia à Nice

La Voglia est une véritable institution sur la Côte d’Azur. A l’instar de la Favola, adresse à quelques pas à peine, la Voglia est un restaurant du groupe Gusto Family, propriétaire de plusieurs établissements sur la Côte d’Azur. Celui-ci propose une carte simple, d’inspiration italienne, avec une pointe d’originalité.

On y retrouve des pizzas classiques et réalisées avec des produits frais, mais aussi des «tronchetto» (sorte de pizza en longueur) dont une recette avec de l’asperge fraîche (14€50), des foccacia, ainsi que des pâtes. De plus, le restaurant est idéalement placé, en plein coeur de Vieux Nice, au niveau du Cour Saleya et à quelques pas de la célèbre Promenade des Anglais.

La Voglia, 2, rue Saint-François de Paule, Nice

Chez Pipo à Nice

Incontournable de la cuisine azuréenne et niçoise, la socca est servie dans de nombreux établissements. Mais cette crêpe épaisse à base de pois chiche est particulièrement bonne et appréciée Chez Pipo, qui en a fait un des immanquables de sa carte. On peut déguster la socca nature (3€80), ou bien garnie avec des légumes du soleil : poivrons marinés, aubergines, tomates confites (à partir de 6€).

La carte locale est complétée par des mets à déguster seul ou à partager, comme des parts de pissaladière, de pizzas, ou des mini pan bagnat. En hiver, la soupe au pistou est à ne pas manquer.

Chez Pipo, 13, rue Bavastro, Nice