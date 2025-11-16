Noël 2025 : voici les 4 plus belles bûches à déguster

C’est l’un des symboles des fêtes de fin d’année. La bûche de Noël est le dessert traditionnel du réveillon que tout le monde attend avec impatience. En plus d’être gourmand, ce sont aussi parfois de véritables œuvres d’art.

maison Lenôtre

Un véritable travail de maquette. Comme chaque année, la Maison Lenôtre épate avec sa bûche de Noël. Cette année le chef pâtissier Etienne Leroy a façonné un Train des Merveilles. Au total, il se compose de plus de cinquante pièces en chocolat, façonnées et assemblées une à une à la main. Et tout se mange, jusqu’au toit enneigé de guimauve.

Le Train des Merveilles, Maison Lenôtre, 190 €

Pierre Hermé

Comme une surprise : sous une coque en chocolat aux volutes inspirées des fonds marins, on découvre une superbe création : un dôme gourmand de chocolat noir pure origine Bélize. Aux arômes de cacao s’associent les notes légèrement fumées de l’algue nori. Vient ensuite la fraîcheur de l’agrume yuzu pour finir en beauté cette dégustation.

Bûche d’exception Nérée, Pierre Hermé, 430 €

Claire Heitzler

Biscuit moelleux au chocolat, croustillant praliné, crémeux noir intense et mousse onctueuse : la talentueuse Claire Heitzler présente un sucre d’orge très spécial pour Noël. Ce concentré de douceur fera son petit effet au moment du dessert. A noter : il existe aussi en version individuelle.

Le sucre d’orge, Claire Heitzler, 72 €

Le Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel

La cheffe pâtissière du prestigieux hôtel Myriem Ait Yala s’est plongée dans l’univers du ballet Casse-Noisette pour concevoir sa bûche de fêtes de fin d’année. Elle est aussi jolie que gourmande : pain d’épices moelleux et croustillant et insert de poire pochée. Le tout enveloppé d’une mousse au miel.

Bûche «Casse-Noisette», Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel, 65€ (sur commande)