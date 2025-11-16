Paris : italienne, française, asiatique... Voici les cuisines que l'on consomme le plus dans les 20 arrondissements, selon cette carte inédite

Une carte réalisée à partir des données d’OpenStreetMap révèle les types de cuisine les plus présents dans chaque arrondissement parisien. Entre bastions de la gastronomie française, archipels italiens et forte implantation asiatique au centre, sillonnez la géographie culinaire de la capitale.

La cuisine française, toujours dominante. Dans une large partie de la capitale, du 7ème au 15ème en passant par le 5ème arrondissement, les restaurants français restent majoritaires. Bistrot de quartier, brasserie classique ou café traditionnel : ces arrondissements résidentiels continuent de privilégier une offre "à la parisienne", stable et rassurante.

La cuisine italienne, elle aussi s'impose dans la capitale. Pizzas et pâtes sont ainsi particulièrement répandus dans le 9ᵉ, le 10ᵉ, le 11ᵉ et une partie du 13ᵉ. Ces secteurs, très fréquentés et plus jeunes, concentrent désormais l’essentiel des trattorias et pizzerias, devenues incontournables dans l’offre de restauration rapide et conviviale.

Le cœur de Paris façonné par l’Asie

Autour de Châtelet, Strasbourg-Saint-Denis ou encore du Sentier, les cuisines japonaises, chinoises, coréennes ou vietnamiennes dominent largement. Une dynamique qui prolonge l’ancrage historique du 13ᵉ, où l’offre asiatique reste l’une des plus importantes de France.

Le 18ᵉ et le 19ᵉ se distinguent de leur côté par une forte présence de restaurants africains, intrinsèquement liés à l’histoire migratoire de ces arrondissements.

L’Est parisien accueille aussi plusieurs secteurs où le kebab reste leader, tandis que le burger, omniprésent, ne domine pourtant aucun quartier.