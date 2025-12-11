Des huîtres au Red Bull : le célèbre chef Guillaume Sanchez à l'origine d'une improbable tendance culinaire

Une association culinaire pour le moins improbable, proposée par le célèbre chef Guillaume Sanchez, est devenue une tendance sur les réseaux sociaux : des huîtres au Red Bull.

Une association osée. Les cuisiniers les plus créatifs sont toujours à la recherche d'une nouvelle association détonante pour sortir du lot et se démarquer. Dans cette quête, le célèbre chef Guillaume Sanchez a frappé fort avec son huître au Red Bull.

Dans sa vidéo, le chef de 35 ans expose sa création comme étant «l'accord le plus problématique de l'histoire». Si sur le papier, l'huître à la Red Bull peut paraître repoussante, Guillaume Sanchez assure après l'avoir dégustée que «c'est toujours aussi délicieux».

Validé par un spécialiste de l'huître

Une vidéo qui a titillé la curiosité de certains, notamment Quentin, un ostréiculteur «influenceur» qui va alors se laisser aller à une dégustation. Avant de passer au test, ce grand amateur de mélanges improbables à base d'huître explique ne s'attendre «à rien».

Verdict ? «Ça me fait chier de le dire, mais ça se marie super bien, je n'ai rien d'autre à dire, c'est bon. Je ne dis pas que j'en ferais des plateaux entiers, mais ça se marie vraiment bien», a expliqué l'ostréiculteur dans sa vidéo.

À 15 jours de Noël, vous laisserez-vous tenter par cet accord improbable ? Quentin l'assure, avec les huîtres, il ne «faut pas rester sur ses a priori». Il vous propose même d'autres associations qu'il a validées, à savoir l'huître au Tabasco, l'huître au kiwi, et même l'huître avec de la raclette.