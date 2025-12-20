Noël 2025 : Voici 6 recettes de chefs à faire à la maison sans se ruiner

​​Et si pour les fêtes de fin d'année, vous apportiez un peu de gastronomie dans votre cuisine sans exploser votre budget ? Mehdi et Yannis Sgard, deux frères chefs passionnés, dévoilent leurs recettes signatures adaptées pour la maison. Des recettes simples, savoureuses et surtout abordables.

À table ! Fêtes de fin d’année, Noël, repas en famille… Cuisiner des plats inspirés de chefs étoilés peut sembler intimidant. Et pourtant, quand deux frères passionnés comme Mehdi Sgard, chef de cuisine au célèbre Pré Catelan, table triplement étoilée dirigée par Frédéric Anton, et Yannis Sgard, chef à la majestueuse Abbaye des Vaux-de-Cernay, partagent leurs astuces et recettes, la magie opère à la maison. Leurs créations raffinées, accessibles et festives sont parfaitement réalisables avec un peu d’organisation, des ingrédients de qualité et même avec un petit porte-monnaie. Découvrez 6 recettes de chefs à réaliser chez soi à moindre coût pour les fêtes de fin d'année.

Cappuccino de champignons, mousse de lait au parmesan

Pour commencer le repas, ce cappuccino séduit par l’intensité de ses saveurs umami et sa texture moelleuse et aérée à la fois. Les champignons mijotent doucement pour libérer toutes leurs nuances, avant d’être mixés en une crème onctueuse. À cela s’ajoute une mousse au parmesan, légère et savoureuse, montée au lait entier, astuce essentielle pour une bonne émulsion selon Mehdi, qui recommande un mousseur ou un Bamix pour réussir cette étape. Enfin, une pluie de noisettes torréfiées apporte du croquant et un parfum grillé.

Ingrédients Pour 4 personnes

500 g de champignons de Paris

50 g d’échalotes

1 gousse d’ail

10 g d’huile d’olive

1 L de crème liquide 35%

PM sel poivre

200 g de parmesan en poudre

600 g de lait entier

80 g de beurre doux

40 g de noisettes décortiquées

Préparation

1) Laver et tailler les champignons. Faire suer dans une casserole les champignons avec un filet d’huile d’olive. Ajouter les échalotes hachées, la gousse d’ail et laisser cuire. Ajouter la crème liquide, rectifier l’assaisonnement et laisser mijoter. Après 30 min de cuisson à feu doux, mixer l’ensemble dans un mixeur et passer au chinois étamine. Réserver au chaud.

2) Faire chauffer le lait entier et mélanger au parmesan en poudre. Passer au chinois étamine et monter au beurre doux.

3) Torréfier les noisettes dans un four à 160 °C jusqu’à obtenir une légère coloration blonde.

4) Faire mousser le lait de parmesan à l’aide d’un mousseur de lait, ou bien d’un Bamix.

5) Dans une tasse mettre la crème de champignon, ajouter la mousse de lait parmesan, et râper la noisette grillée au dernier moment.

Fagot de rosbif en salade, vinaigrette et échalotes confites

Ce plat joue sur la simplicité d’ingrédients nobles : rosbif tendre de la veille et haricots verts croquants. En réutilisant un plat déjà préparé, on évite le gaspillage alimentaire tout en réduisant le coût du repas de fête, souvent élevé à cette période. Mehdi nous guide avec une vinaigrette bien équilibrée à base de moutarde à l’ancienne et vinaigre de Xérès, relevée d’échalotes confites au beurre. Les haricots sont blanchis puis rafraîchis dans de l’eau glacée pour garder leur belle couleur et texture. «Pour obtenir une cuisson de rosbif et une texture parfaite, laissez-le reposer à la sortie du four autant de temps que le temps de cuisson», a partagé le chef.

Ingrédients pour 4

16 tranches de rosbif froid de la veille

500 g de haricots verts

10 g de moutarde à l’ancienne

20 g de vinaigre de Xérès

100 g d’huile d’olive

40 g d’échalote ciselée

PM sel et poivre

Préparation

1) Récupérer le rosbif de la veille, et tailler 4 belles tranches par personne. Équeuter, laver et cuire les haricots verts à l’eau bouillante salée. Les refroidir dans de la glace et les égoutter sur un linge sec.

2) Hacher les échalotes et les confire à feu doux au beurre dans une casserole. Une fois cuites, égoutter et réserver au frais.

3) Réaliser la vinaigrette, dans un bol, dissoudre le sel et le poivre dans le vinaigre, ajouter la moutarde et monter à l’huile d’olive. Ajouter une cuillère à soupe d’eau. Ajouter les échalotes confites et réserver la vinaigrette.

4) Prendre une tranche de rosbif et mettre des haricots verts dessus. Rouler pour former votre fagot. En réaliser 4 par personne.

5) Dans une belle assiette plate, déposer vos 4 fagots de haricots verts, et napper avec la vinaigrette juste avant de déguster.

Saint-Jacques marinées aux agrumes, zestes de citron vert

Simple mais délicate, cette recette met en valeur la qualité du produit. Mehdi insiste sur le choix de coquilles. «C’est toujours plus agréable d’avoir une Saint-Jacques fondante et lisse en bouche. Alors pour éviter le sable et garantir une belle texture, privilégiez des Saint-Jacques de plongée. Préférez aussi toujours des Saint-Jacques bien fermées, signe de fraîcheur optimal. La Saint-Jacques n’a pas besoin de fioritures : un bon produit, des agrumes bien choisis et une huile d’olive de qualité suffisent à révéler toute sa finesse», a-t-il partagé. Opter pour une recette sans cuisson à Noël, c’est aussi faire un choix malin pour son budget. Sans four ni plaques allumées pendant des heures, on réduit la consommation d’énergie, un avantage non négligeable en période de fêtes. Ces recettes privilégient souvent des ingrédients simples, de saison et peu transformés, tout en limitant les pertes et les ratés. Résultat : moins de dépenses, moins de stress en cuisine, et une table festive tout aussi élégante et gourmande.

Ingrédients pour 4

4 belles Saint-Jacques de plongée

1 clémentine Corse

1 citron vert

1 citron caviar rouge

1 pomelo thaï ou pamplemousse rose

PM fleurs de sel et poivre du moulin

30 g huile d’olive

Préparation

1) Préparer les Saint-Jacques que votre poissonnier peut vous décoquiller, les rincer sous un petit filet d’eau et les réserver sur un torchon sec au frigo.

2) Préparer les agrumes, lever les segments de clémentine à l’aide d’un couteau. Pareil avec le pomelos. Couper en deux le citron caviar et récupérer la pulpe.

3) Tailler les Saint-Jacques en trois belles tranches et réserver au frais

4) Dans une assiette, déposer les trois tranches de Saint-Jacques crues, recouvrir chaque tranche avec un cube de clémentine, un cube de pomelo, parsemer les grains de citron caviar. Ajouter un filet d’huile d’olive, fleur de sel et poivre du moulin et finir avec du citron vert zesté au dernier moment pour la fraîcheur.

Volaille en demi-deuil, légumes-racines et jus infusé à la châtaigne

Signée par Yannis, cette volaille festive est rôtie «en demi-deuil» avec de fines lamelles de châtaigne glissées sous la peau parfument et gardent la chair ultra-juteuse. Les légumes-racines (navets, panais, topinambours) sont doucement glacés pour conserver leur douceur. Le jus, réduit avec la carcasse et des châtaignes, apporte une profondeur terreuse. «Pour vérifier la cuisson sans percer la peau, pressez doucement la jointure entre la cuisse et le corps, si le jus est clair, alors la volaille est cuite», a confié le chef. «Une belle volaille bien cuisinée, c’est le cœur d’un repas de Noël généreux, convivial et plus accessible qu’on ne le pense. C’est une façon simple et savoureuse de régaler vos invités sans que ça ne vous coûte une fortune», a-t-il exprimé.

Ingrédients pour 4 personnes

1 volaille fermière de 1,4 à 1,6 kg

1 châtaigne fraîche

30 g de beurre doux

2 topinambours

2 panais

2 navets

4 petites pommes de terre grenailles

30 g de beurre

Sel fin, poivre du moulin

Jus de volaille infusé à la châtaigne

Carcasse ou parures de la volaille

1 oignon, 1 gousse d’ail et 1 branche de thym

10 g de châtaignes cuites (sous vide ou rôties)

30 cl d’eau

10 cl de fond de volaille (facultatif mais idéal)

Préparation

1) Préparer la volaille en demi-deuil en décollant délicatement la peau de la volaille en glissant les doigts entre peau et chair au niveau du blanc. Glisser sous la peau des lamelles fines de châtaigne réparties uniformément. Saler, poivrer l’intérieur. Masser avec le beurre ramolli sur la peau. Laisser reposer 20 minutes à température ambiante.

2) Préchauffer le four à 170 °C et enfourner la volaille 1h à 1h10, en l’arrosant régulièrement au beurre. Réserver la volaille au chaud

3) Préparer les légumes-racines. Éplucher topinambour, panais, navets et grenailles. Tailler en petit morceaux réguliers. Les cuire dans une sauteuse avec un filet d’eau, une noisette de beurre, sel, poivre. Cuisson douce jusqu’à ce qu’ils soient fondants (8-10 min). Glacer légèrement pour les faire briller.

4) Réaliser le jus à la châtaigne. Faire revenir les parures de volaille dans une petite casserole. Ajouter oignon émincé, ail écrasé, thym. Déglacer avec l’eau + fond de volaille. Ajouter les châtaignes et laisser réduire doucement 25 minutes. Filtrer, rectifier l’assaisonnement. Finir au dernier moment par une infusion courte en laissant 2–3 minutes avec 1 ou 2 éclats de châtaignes sans faire bouillir pour renforcer le parfum.

5) Découper la volaille, puis la dresser. Disposer les légumes-racines. appliquer généreusement de jus infusé à la châtaigne.

Risotto d’épeautre au parmesan et courges rôties, rafraîchi au cédrat

Yannis revisite le classique italien avec de l’épeautre, une céréale rustique qui donne du caractère. Les courges rôties apportent une note sucrée, tandis que le cédrat zesté vient réveiller le tout d’une touche acidulée. «Faites nacrer l’épeautre pour une cuisson homogène et qui dit cuisson homogène dit texture crémeuse sans être pâteuse», a expliqué Yannis.

Ingrédients pour 4 personnes

300 g d’épeautre

1 oignon

1 gousse d’ail

1 L de bouillon de légumes

10 cl de vin blanc

60 g de parmesan râpé

30 g de beurre

2 c. à s. d’huile d’olive

PM sel, poivre

300 g de courge butternut

1 c. à s. d’huile d’olive

1 petit cédrat

Lamelles de parmesan

Préparation

1) Rôtir la courge. Préchauffer le four à 180 °C. Tailler la courge en cubes. Assaisonner de sel, poivre, huile d’olive. Rôtir 25 minutes jusqu’à légère coloration. Réserver.

2) Ciseler l’oignon et l’ail. Les faire suer dans l’huile d’olive sans coloration. Ajouter l’épeautre et nacrer 1 à 2 minutes. Déglacer avec le vin blanc et réduire presque à sec.

3) Ajouter le bouillon chaud petit à petit en mélangeant, comme un risotto classique. Cuisson totale : 30 à 35 minutes. En fin de cuisson : incorporer beurre et parmesan, rectifier l’assaisonnement.

4) Finition cédrat. Ajouter un zeste de cédrat finement râpé.

5) Place au dressage. Servir un risotto crémeux. Déposer les cubes de courge rôtie dessus. Terminer par quelques zestes frais de cédrat et Parmesans.



Tarte aux champignons sauvages et oignons confits

Pour terminer ou accompagner un plat principal, cette tarte joue sur des saveurs profondes. Une pointe de crème et de comté fondant confère une onctuosité irrésistible. «Pour éviter que les champignons rendent l’eau, chose que beaucoup craignent, faites les saisir à feu vif sans sel pour réduire au maximum l’eau qu’ils contiennent», a-t-il détaillé. «Pour un parfum secret, ajoutez une pointe de thym citron en fin de cuisson, vos papilles vous remercieront», a-t-il fini par conclure.

Ingrédients pour 4 personnes

1 pâte brisée ou feuilletée maison ou du commerce

1 jaune d’œuf (dorure)

400 g de champignons sauvages (girolles, pleurotes, cèpes selon votre budget)

2 oignons

1 c. à s. de gras de canard fumé

1 gousse d’ail

10 cl crème liquide

persil

20 g de comté

Sel, poivre

Préparation

1) Préparer le confit d’oignons au gras de canard fumé. Emincer les oignons et les faire tomber doucement dans la graisse de canard. Cuire 20 minutes à feu doux jusqu’à obtenir un confit brillant. Poivrer, saler légèrement.

2) Cuire les champignons. Brosser les champignons. Les poêler fortement pour évaporer l’eau de végétation. Ajouter ail haché et le persil en fin de cuisson. Assaisonner.

3) Montage. Foncer un moule avec la pâte brisée. Déposer d’abord le confit d’oignons. Ajouter les champignons poêlés. Finir avec un beau carpaccio de champignons crème pour le visuel. Dorer les bords au jaune.

4) Cuisson. Enfourner à 185 °C, environ 25 minutes. La tarte doit être dorée et servie tiède.