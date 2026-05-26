Fêtes des pères 2026 : notre sélection de bonnes bouteilles pour faire plaisir

Le papa épicurien apprécie une belle bouteille, mais le choix peut vite se transformer en casse-tête. Voici notre sélection pour tomber juste le jour J.

Coffret Champagne Perrier-Jouët Blanc de blancs

Un magnifique coffret, tout en élégance, qui abrite la cuvée Blanc de blancs de la célèbre maison Perrier-Jouët. Créé en collaboration avec l'artiste Marcin Rusak, c'est un hommage au cépage chardonnay, si cher à la marque.

Coffret champagne Perrier-Jouët Blanc de blancs, 79,99 €

Rhum Don Papa Port quincentennial Edition

La «Quincentennial edition» de Don Papa commémore le 500e anniversaire du premier tour du monde initié par Magellan en 1519 et finalisé en 1522 par Elcano. Vieilli au minimum sept ans, notamment dans des futs de porto, ce rhum se révèle profond et complexe.

Rhum Don Papa Port Quincentennial Edition, 119 €

Champagne Thiénot blanc de blancs

Tout en fraîcheur, la cuvée blanc de blancs de la maison Thiénot met sublimement en valeur le patrimoine de la région. Et si vous êtes de passage à Reims, n'hésitez pas à visiter le sublime lieu qui a ouvert dans la ville et permet de parfaire ses connaissances plus sur le roi des vins, le tout dans un cocon de sérénité.

Champagne Thiénot blanc de blancs, 53 €

Rhum Isautier 10 ans

La Réunion se met en bouteille, avec ce rhum 10 ans d'âge de la vénérable maison Isautier. Délicieusement ambré, il laisse transparaître des notes puissantes et complexes, marqueurs d’un rhum vieux agricole.

Rhum Isautier 10 ans, 79,99 €

Vodka Absolut Tabasco

La vodka suédoise Absolut et Tabasco signent une étonnante collaboration cette année, pour un résultat qui s'annonce brûlant.

Vodka Absolut Tabasco, 19 €

Rhum Angostura 15 ans

Ce rhum 15 ans d'âge est originaire de Trinité-et-Tobago. Baptisé 1787, il rend hommage à l’année d’ouverture de la première sucrerie dans ce petit archipel des Caraïbes.

Rhum Angostura 15 ans 1787, 94-97 €

Liqueur Cognac Poire Paulet

Un style rond et accessible pour cette liqueur de cognac à la poire, qui se prête aussi bien à une dégustation pure qu'en cocktail.

Liqueur de Cognac à la poire, Paulet, 26,90 €

Rhum Crossfire

Le Dynamic Sound Studio de Kingston, en Jamaïque, a accueilli l'enregistrement d'un célèbre album des Rolling Stones au début des années 1970. Le groupe n'a pas oublié ce lien très spécial avec l'île, au moment de créer sa marque, pour en faire un rhum définitivement rock.

Rhum Crossfire Hurricane, 46-49 €

Apéritif Freixenet Solare

Freixenet ne se limite plus au célèbre vin mousseux qui a fait sa célébrité. La marque espagnole propose aussi, depuis quelques semaines, un aperitivo à la couleur solaire, qui sera une alternative séduisante au spritz classique.

Apéritif Solare, Freixenet, 12,95 €

Rhum Botran 15

Le rhum premium Botran N°18 nous vient du Guatemala. Il est le résultat convaincant de l'assemblage de rhums vieux de 5 à 18 ans selon un procédé de vieillissement dynamique.

Rhum Botran N°18, 49-52 €

Gin ANOTHER Hendrick's

Le spécialiste du Gin enrichit son offre d'une nouvelle référence, baptisée Another Hendrick's. Imaginée comme une réponse à sa fameuse bouteille noire, cette nouveauté tout de blanc vêtue offre une combinaison gourmande et audacieuse, à la fois florale, fraîche et équilibrée.

Gin Another Hendrick's, 36,95 €

Calvados arrangé Busnel

Il n'y a pas que le rhum arrangé, il y a désormais le… calvados. Aromatisé à la vanille de Madagascar, cette création signée Busnel vient rafraîchir l'image d'un alcool qui mérite qu'on s'y intéresse.

Calvados arrangé vanille, Busnel, 30 €

Le spritz à la puissance trois avec Villa Cardea

Villa Cardea revisite l'art du spritz à l'italienne avec trois références cette année : son iconique Aperitivo, un Limoncello plus acidulé et une grande nouveauté, le Spritz Sureau, floral et délicatement rafraîchissant.

Aperitivo, limoncello et liqueur de fleurs de Sureau, Villa Cardea, à partir de 8,95 € la bouteille

Coffret liqueur de poire Williams Golden Eight

Golden Eight, mis en scène dans un très beau flacon à la forme évocatrice, est un assemblage d'eaux-de-vie de poire de plus de huit ans d'âge, la signature de la Distillerie Massenez.

Liqueur de poire Williams Golden Eight, 35,65 €

Champagne Henriot rosé

Fondée il y a plus de deux siècles, la Maison rémoise Henriot perpétue depuis plus de deux siècles une vision exigeante de la vigne et du vin.

Sa cuvée rosée le prouve, avec un sens du raffinement qui saura convaincre les palais exigeants.

Champagne Henriot rosé, 59,25 €

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération