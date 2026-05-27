Les meilleures bouteilles de whisky à offrir à un papa épicurien pour la fête des pères 2026

Le whisky est une boisson d'esthète qui séduit toujours plus d'amateurs. Pour la fête des pères, une belle bouteille fera forcément plaisir.

the Macallan 15 ans (Écosse)

The Macallan 15 ans, 190 €

Miyagikyo 10 ans (Japon)

Miyagikyo 10 ans, 149 €

Liqueur Skrewball (États-Unis)

Liqueur Skrewball goût beurre de cacahuète, 25 €

Old Pulteney Flotilla (Écosse)

Old Pulteney Flotilla, 57,90 €

The Glendronach : Ode to the valley (écosse)

The Glendronach : Ode to the valley, 84 €

Ki One Eagle (corée du sud)

Ki One Eagle, 83 €

GLANN AR MOR PINEAU FINISH (France)

Glann Ar Mor Pineau Finish, 130 €

Port Charlotte 10 (Écosse)

Port Charlotte 10, 69,90 €

Velvet Fig 12 ans (Écosse)

Velvet Fig 12 ans, 68 €

Ninkasi Lab 15 (France)

Ninkasi Whisky Lab 15, 79,90 €

Craigellachie 13 ans (Écosse)

Craigellachie 13 ans, 54,90 €

Rozelieures Single Cask Coloma (France)

Rozelieures Single Cask Coloma, 69 €

Highland Park : Cask Strength Heather (Écosse)

Whisky Highland Park : Cask Strength Heather 63,6%, 79 €

Aventure N°01 (France)

Aventure N°01, 59 €

Bellevoye 20% (France)

Boisson spiritueuse à base de whisky 20% vol, Bellevoye, 34,90 €

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération