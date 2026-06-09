Voici les 20 meilleures villes pour des découvertes culinaires et une seule française y figure, selon Time Out

Le célèbre magazine Time Out a établi un classement des meilleures villes pour découvrir de bons petits plats en 2026. La France, pourtant reconnue comme le pays de la gastronomie, n'apparaît qu'une seule fois dans la liste et c'est d'ailleurs Marseille qui est honorée.

Si Paris est célèbre pour son entrecôte-frites, son bœuf miroton ou son croque-monsieur, la capitale n'est pourtant pas la star des villes recommandées pour un voyage culinaire. Loin de là, elle ne figure même pas dans le top 20 de Time Out en 2026. Le prestigieux magazine spécialisé dans les sorties, les voyages et les recommandations culinaires s'est amusé, lundi 8 juin, à établir un classement des 20 meilleures villes pour découvrir de bons petits plats.

Pour réaliser cette étude, le magazine a interrogé des milliers de citadins en les questionnant sur 18 critères dont la qualité et la diversité des plats ainsi que leur accessibilité. Les journalistes se sont également appuyés sur l'avis de chefs cuisiniers reconnus dans le monde et de critiques gastronomiques.

La France, pourtant maître de la gastronomie, n'occupe pas la première place du podium. Lima, la capitale du Pérou, vole la vedette en occupant la première place. «Cette ville dispose de milliers de produits locaux comme ses rocoto relleno», des piments farcis à la viande hachée, avec des raisins secs et du fromage, indique le magazine.

La ville est également célèbre pour ses ceviches, un plat composé de poisson ou de crustacés marinés et ses Causa a la limeña, des pommes de terre assaisonnées de piments. Outre la diversité de ses spécialités, Lima est aussi le lieu le plus abordable du classement. 90% des personnes interrogées affirment que les restaurants sont très accessibles.

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Marseille à la 18E place

Bangkok, capitale de la Thaïlande, arrive en deuxième place pour sa nourriture diversifiée permise grâce à l'immigration. Le pad thaï, composé de nouilles de riz sautées au wok, est sans doute le plat le plus connu. «À Bangkok, les meilleurs repas sont souvent des plats mélangeant sucré, salé, acide et piquant», écrit le magazine. La ville est aussi appréciée pour ses restaurants et ses food trucks, offrant l'opportunité de déguster à l'intérieur ou de manger sur le pouce.

La troisième place du podium est attribuée à Mexico City, pour ses ingrédients de qualité (maïs, piments, avocat et légumes) pouvant être cuisinés de différentes façons. La ville s'inspire également des techniques culinaires coréennes, espagnoles et italiennes, ce qui participe à son charme. Le plat à déguster ? Le taco al pastor, du porc mariné servi avec une tortilla.

La France arrive en 18e position. Le titre n'est pas attribué à Paris mais à Marseille. «Depuis plus de 2.500 ans, cette charmante ville portuaire accueille des diasporas venues de toute la Méditerranée comme les Grecs, les Italiens, les Arméniens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens et les Libanais». Si vous posez vos valises dans la cité phocéenne, il faut absolument goûter la Bouillabaisse, une soupe de poissons accompagnée de croûtons et de pains frottés à l'ail.

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Si la France est aussi basse dans ce classement, c'est en partie dû aux prix des restaurateurs. 71% des habitants estiment qu'il est préférable de faire ses courses soi-même plutôt que manger au restaurant.

Découvrez ci-dessous l'intégralité du classement :

1. Lima (Péro)

2. Bangkok (Thaïlande)

3. Mexico City (Mexique)

4. Londres (Angleterre)

5. Barcelone (Espagne)

6. Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)

7. Melbourne (Australie)

8. Pékin (Chine)

9. Athènes (Grèce)

10. Lisbone (Portugal)

11. Le Cap (Afrique du Sud)

12. Osaka (Japon)

13. Bangalore (Inde)

14. Naples (Italie)

15. New York (États-Unis)

16. Hong Kong (Chine)

17. Buenos Aires (Argentine)

18. Marseille (France)

19. Copenhague (Danemark)

20. Medellín (Colombie)