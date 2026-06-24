Voici l’endroit idéal pour bien conserver l’huile d’olive une fois la bouteille ouverte

L’huile d’olive est un ingrédient incontournable de l’été. Mais avec les fortes chaleurs actuelles, il peut être difficile de trouver l’endroit parfait pour la conserver et garder son goût intact. Voici où la ranger.

Des arômes et des qualités nutritionnelles importants à conserver. Pour garder une huile d’olive toujours aussi bonne et saine dans le temps, il ne faut pas la ranger n’importe où chez soi.

Réputé pour ses bienfaits pour la santé, ce précieux liquide a trois principaux ennemis : la lumière, l’oxygène et surtout, la chaleur. Cette dernière peut fortement dégrader ses arômes, favoriser son rancissement ou encore augmenter ses acides gras libres.

Avant ouverture, l’endroit idéal pour conserver son huile d’olive est la cave ou bien, un placard au sec, à l’abris de la lumière et de la chaleur donc.

Après ouverture, l’endroit le plus pratique pour accéder à cet ingrédient tout en gardant sa saveur et ses bienfaits est également un placard. Si possible, sans odeurs fortes car l’huile d’olive les absorbe.

Et quand il fait chaud ?

Si l’on a tendance à garder son huile d’olive à proximité du four et des plaques de cuisson, c’est pourtant totalement déconseillé par les oléologues puisqu’il s’agit là encore de sources de chaleur, comme le soleil.

En période de canicule ou de vague de chaleur, s’il fait par exemple plus de 30 °C dans la cuisine – température à laquelle l’huile s’abîme - il est possible de la conserver au frigo.

Elle va se figer mais pas de panique, elle retrouvera son état normal à température ambiante et sa qualité ne sera pas dégradée.

Combien de temps peut-on conserver l’huile d’olive ?

Il est bon de savoir que l’huile d’olive ne se périme pas. C’est d’ailleurs pourquoi elle possède une date limite d’utilisation optimale (DLUO) et non pas une date limite de consommation (DLC).

Une fois cette date dépassée, l’huile perd ses qualités nutritives et gustatives mais reste comestible sans danger.

Lorsque la bouteille d’huile d’olive n’est pas ouverte, l’idéal est de la consommer dans les 18 mois qui suivent sa mise en bouteille. Une fois entamée, il est suggéré de la savourer jusqu’à 4 mois après l’ouverture.