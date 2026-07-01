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Risque d’explosion de bières entre vos mains : voici les références rappelées dans toute la France

Rappel Conso recommande aux consommateurs en possession de ces boissons de ne pas les utiliser, de les ramener ou de les détruire. [Adobe Stock/Міша Мула ]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Plusieurs lots de bières blanches ont fait l’objet d’un rappel. Ils présentent des risques de surcarbonation, un phénomène qui peut entraîner une explosion et blesser le consommateur.

Lever le coude avec excès n’est pas le seul risque qu’encourent les amateurs de boissons fermentées. En ces temps ensoleillés, nombreux sont les Français à s’autoriser des apéritifs arrosés pour se rafraîchir. Parsemer une tablée de bières peut pourtant s’avérer dangereux. En effet, le site gouvernemental Rappel Conso a publié un communiqué, lundi 29 juin, visant à alerter les consommateurs sur une bière qui comporte un risque d’explosion, et ce, avant même d’être bue.

Les bières artisanales «Blanche à l'Immortelle» de la microbrasserie La Serpentine ont ainsi été rappelées dans toute la France pour motif de surcarbonation. Concrètement, ce phénomène se manifeste lorsque du CO₂ dissous ou de la pression s’accumule à l’excès dans un contenant. Dans la majorité des cas, la surcarbonation résulte d’une fermentation incomplète ou d’une contamination microbienne. 

Des risques de blessures

Une mousse excessive ou une pétillance agressive peuvent être signes d’une surcarbonation. Néanmoins, le résultat peut aussi s’avérer particulièrement dangereux. Dans les cas les plus graves, les bouteilles peuvent ainsi exploser et occasionner de graves blessures si le contenant est composé de verre. 

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C’est notamment le cas des bières de la marque La Serpentine, lesquelles ont été commercialisées dans certains cavistes, épiceries et supermarchés locaux. Les numéros de lots des produits à risque sont : DDM : 02/28 et DDM : 11/28. Rappel Conso recommande aux consommateurs en possession de ces boissons de ne pas les utiliser, de les ramener ou de les détruire. Il est également possible de les échanger en contactant le numéro suivant : 0628558467. 

Bièrerappel de produitRappel Conso

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