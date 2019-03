«Hélène et les Garçons» : des coïts ininterrompus ?

Près de 20 ans après la diffusion du dernier épisode d'Hélène et les Garçons, la série culte des années 90 chère au coeurs des trentenaires, des révélations réunies par Voici surgissent concernant les coulisses très chaudes du tournage. Les principaux intéressés n'ont pas réagi.

Sur scène, ils s'appelaient Hélène, Nicolas, Johanna, Cri-Cri d'Amour, Bénidicte, José ou Laly. Au fil des épisodes d'Hélène et les Garçons, ils s'aimaient, se câlinaient, se brouillaient, se réconciliaient et se recâlinaient. Le tout dans une atmosphère ouatée et cosy.

Mais il semblerait bien que cette proximité, dans le studio de répétition des garçons, la chambre des filles ou la fameuse «cafèt'» de la fac «Paris XIV» (sic), n'ait pas laissé les acteurs insensibles comme l'indiquent une série de témoignages réunis par le magazine Voici.

«Même aux toilettes»

«Ca baisait énormément» confie ainsi le journaliste Jean-Luc Genest qui «couvrait» les coulisses pour OK Podium. «Une bonne douzaine de bébés sont nés de mes sitcoms et on a eu quelques mariages aussi», indique à Voici Jean-Luc Azoulay, producteur, le «A» de «AB Productions».

Car il n'y a pas que sur le plateau d'Hélène et les Garçons que les comédiens s'adonnaient à de sensuels élans. «Premiers baisers» ou «Les années facs» auraient aussi été les théâtres de vigoureux ébats. «Parfois, c'était même aux toilettes, entre deux prises», précise Jean-Luc Genest avec délicatesse.