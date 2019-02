La future carte des bus de Paris dévoilée avant sa mise en service en 2019

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) y travaille depuis plusieurs mois. Ce mercredi, le nouveau plan des lignes de bus de Paris et sa proche banlieue a été voté.

L'objectif de ce plan ? Rendre plus accessible la banlieue depuis Paris, et inversement, via les lignes de bus qui circulent dans la capitale. Prévu pour fin 2018, il prévoit donc de créer quatre nouvelles lignes (45/59/71/77) et d'en modifier plus d'une cinquantaine.

Au total, il existe près de 90 lignes de bus à Paris, dont les parcours sont restés inchangés depuis 1950. Ces changements – souhaités par la région et la ville de Paris et dévoilés ici en avant-première – avaient été soumis à l'avis des Parisiens, ces derniers mois, sur le site du Grand Paris des bus.

Vers la création de quatre nouvelles lignes ?

Le plan étant voté, quatre nouvelles lignes pourraient ainsi être créées, afin de desservir plus aisément la proche banlieue. La ligne 45 reliera la place de la Concorde (8e) à Aubervilliers/Saint-Denis (93). Puis, la ligne 59 ira de la place d'Italie (13e) à Clamart (92) et la ligne 71 la porte de la Villette (19e) à la bibliothèque François-Mitterrand (13e). Et la ligne 77 permettra la liaison entre la gare de Lyon (12e) et Joinville-le-Pont (94), en passant par le bois de Vincennes (12e)

Près de 65 % des lignes modifiées

Au total, 57 des 87 lignes de bus concernées par ce plan vont être modifiées. Le Stif, associé à la mairie de Paris, souhaite ainsi désencombrer le centre-ville de la capitale, en allégeant le nombre des lignes traversant Paris, tout en facilitant l'accès à la banlieue, en augmentant le nombre de lignes qui la desservent.