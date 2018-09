Paris : les travaux de la place de la Bastille vont commencer

C’est l’une des places les plus ­emblématiques de la capitale. La place de la Bastille va être entièrement repensée, réaménagée à partir de ce lundi 17 septembre, afin de aisser plus de place aux piétons et aux vélos.

Pendant plus d'un an, la place de la Bastille sera donc en travaux, pour une livraison prévue à l'été 2019. A cette date, le rond-point de la colonne de Juillet sera rattaché au parvis du bassin de l’Arsenal pour former une esplanade de 13.200 m2.

Ce projet vise en particulier à améliorer la circulation pour les piétons et les vélos en leur allouant davantage d’espace, ainsi qu'à végétaliser davantage les lieux. Le plan, présenté fin novembre 2017, a été affiné pendant de longs mois.

L’énorme rond-point devrait notamment être supprimé, les voitures contournant le terre-plein central sur une voie en forme de fer à cheval. De plus, un accès direct vers le canal Saint-Martin devrait être percé. Les travaux doivent commencer dans le courant de l’année prochaine.

Cette rénovation s’inscrit dans le cadre du réaménagement de sept grandes places parisiennes, d’ici à 2020.