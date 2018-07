Etats-Unis : une femme retrouve sa mère qu'elle cherche depuis 60 ans, tout prêt de chez elle

Joanne Loewenstern, une Américaine installée en Floride, a récemment découvert que sa mère qu’elle cherche depuis 60 ans habite en fait à un peu plus d’une heure de voiture de chez elle.

Joanne avait 16 ans quand elle a appris qu’elle avait été adoptée, et à la suite de premières recherches, elle avait découvert que sa mère, Lilian Feinsilver, était morte en couche. C'est en tout cas ce qu'on lui avait dit à l'époque.

Mais au fond d’elle, et jusqu'à aujourd'hui, Joanne gardait le pressentiment que sa mère était bien vivante, quelque part. Tout au long de sa vie, elle a donc remué ciel et terre pour la retrouver, engageant même un détective privé. Sans succès.

Âgée de 80 ans, mère de quatre garçons et désormais grand-mère, elle avait fini par renoncer à ce rêve – pourtant si proche – de rencontrer un jour sa mère biologique. Jusqu’au jour où l’une de ses belles-filles a décidé de l’enregistrer sur le site Ancestry.com, qui permet de comparer les ADN de chacun des membres.

Et bingo, le sien était compatible avec celui d'un homme nommé Sam Ciminieri. Elle l’a ensuite contacté, et lui a demandé s'il connaissait Lilian Feinsilver. Il lui a alors confirmé être le fils de Lilian, qui s’était remariée, pour devenir Lilian Ciminieri. Mère et fille sont désormais réunies, âgées respectivement de 100 et 80 ans.