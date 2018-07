Orages : 21 départements en vigilance orange, un festival évacué préventivement

Vingt-et-un départements de l'ouest de la France se trouvaient dimanche sous la menace d'orages violents, en vigilance orange jusqu'à mardi matin pour certains, et des milliers de personnes ont été évacuées préventivement du festival Garorock à Marmande (Lot-et-Garonne).

En fin d'après-midi, des orages ponctuels avaient déjà été signalés en Bretagne et «le système orageux» se mettait en place sur le Pays Basque espagnol en fin d'après-midi, selon Météo France. Ces orages, accompagnés de pluies intenses, des chutes de grêles locales et des rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h, devraient se déplacer en soirée et dans le nuit vers le nord, jusqu'aux Pays de Loire en fin de nuit. Météo France a prévu que ces orages de moindre intensité et la pluie atteindront lundi la Bretagne.

En raison de cette vigilance orange, des milliers de personnes étaient évacuées du festival Garorock à Marmande, où des orages sont attendus dimanche à partir de 20h00. «Le sous-préfet de Marmande-Nérac, a pris, après avoir réuni le poste de commandement opérationnel inter-services du festival Garorock, la décision d’annuler les concerts de ce jour et de faire évacuer le camping du festival», a indiqué dans un communiqué de la préfecture du Lot-et-Garonne. Des bus ont été mis en place pour évacuer le site, a-t-elle précisé.

Des salles de la municipalité ont été ouvertes pour abriter les festivaliers et des trains devaient également assurer des arrêts supplémentaires en gare de Marmande pour faciliter le départ des spectateurs.

35.000 personnes attendues

Environ 35.000 personnes étaient attendues dimanche pour assister à plusieurs concerts : Trio, Imany, Arthur H et la tête d'affiche programmée à minuit, Macklemore. Selon le journal Sud Ouest, 25.000 campeurs étaient évacués. Pour cette 22e édition débutée jeudi, 150.000 billets au total ont été vendus pour ces quatre jours de festival. En 2014, les concerts de la seconde soirée du festival Garorock avaient déjà dû être annulés en raison des orages.

Le Rhône a également été placé en vigilance orange, cette fois en raison de la canicule. Dans la nuit de samedi à dimanche, des orages localement violents ont provoqué l’effondrement d'une partie du toit et des inondations dans un centre commercial à Gujan-Mestras (Gironde), sur le bassin d'Arcachon, où les pompiers sont intervenus près d'une trentaine de fois. Dans les Landes, plusieurs routes ont été coupées entre Dax, Mimizan et Biscarosse par des fortes précipitations et des chutes d'arbres, selon les pompiers, qui ont effectué 86 interventions.

Les nouveaux départements classés en vigilance orange, jusqu'à 7h00 mardi pour les derniers, sont la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Lot, le Maine-et-Loire, le Morbihan et la Vendée.

La Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, le Rhône, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne étaient déjà placés en vigilance orange.