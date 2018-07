Bientôt de nouveaux abris plus modernes dans des gares de grande couronne ?

Davantage de confort en attendant son train. Des abris modernisés devraient être déployés dès la fin de l’année dans douze gares de grande couronne, a indiqué ce lundi IDF Mobilités (ex-Stif).

Un vote en ce sens aura en effet lieu lors du conseil d’administration, le 11 juillet. Ces nouvelles structures vitrées seraient ­dotées du chauffage, du wifi, de cinq prises USB et deux électriques, ainsi que de deux écrans et deux tablettes. Elles proposeraient aussi 23 places assises et seront accessibles aux personnes à mobilité ­réduite.

Les gares concernées seraient celles où les temps d’attente sont ­relativement longs et ne disposant pas de ­bâtiments voyageurs. Il s’agirait par exemple d’Osny (95) sur la ligne J, de Montfort-l’Amaury (78) sur la N et de Dammartin (77) sur la H.

Par ailleurs, IDF Mobilités devrait déployer 127 bornes d'appel d'urgence, qui, grâce à un écran tactile, feront également office de terminal de renseignement. Elles seraient installées dans des gares des RER A, C et D, sur les Transiliens H, J, K, L, N, P et R, ainsi que sur le T4.

Ces initiatives, dont le coût total s'élèverait à dix millions d'euros, s’inscrivraient dans le plan de Valérie Pécresse, présidente de la région et d’IDF Mobilités, en faveur de l'amélioration des gares franciliennes.