Marlène Schiappa annonce la suppression de l'«atteinte sexuelle avec pénétration»

«Avec Nicole Belloubet [ministre de la Justice] nous avons décidé de supprimer 'l'atteinte sexuelle avec pénétration' qui ne fait pas assez consensus auprès des acteurs de terrain que nous avons entendus. Les débats pourront désormais porter sur le fond de cette loi : mieux condamner les violences sexuelles !», a tweeté la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes.

L'article 2 du texte, qui porte sur la «répression des infractions sexuelles sur les mineurs», prévoyait, pour «renforcer l'interdit de relation entre un mineur et un majeur», un doublement de la peine, à dix ans, pour une «atteinte sexuelle avec pénétration», une distinction qui n'existait pas auparavant.

Une disposition très critiquée par les opposants, qui craignaient qu'elle conduise à requalifier des viols en atteinte sexuelle avec pénétration.

Sur Twitter, l'Association Internationale des Victimes de l'Inceste (AIVI), a déploré que le terme d'«atteinte sexuelle» soit toujours employé, rappelant que 95% des Français sont pour ce changement.

Ce qu'il faut c'est supprimer l'atteinte sexuelle et la remplacer par une infraction criminelle ! Violer un enfant doit etre un crime et non un délit. 95% des Français le réclament q'attendez-vous pour le faire ? pic.twitter.com/9bxtp29bLt

— AIVI #inceste #MeToo (@Asso_AIVI) 4 juillet 2018