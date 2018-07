Il massacre le chien de sa compagne à coups de marteau

A Grasse, dans les Alpes-Maritimes, un homme a tué à coups de marteau le chien de sa compagne. Il sera convoqué devant le tribunal en septembre, et une pétition en ligne réclame «justice pour Cacahuète».

Les faits sont survenus lors de la dernière semaine de juin. Interpellé en fin de semaine dernière et placé en garde à vue, l’homme aurait été exaspéré par le fait que Cacahuète, un yorkshire de 9 ans, vienne uriner dans son appartement.

Il a alors tué l’animal, recueilli par sa compagne dans la rue il y a deux ans, à coups de marteau. Lorsque cette dernière s’en est rendue compte, elle a immédiatement appelé la police. L’homme a été placé en garde à vue et est accusé de «sévices graves et actes de cruauté envers un animal».

Une association de protection des animaux, ASA 06 – Aide aux animaux a porté plainte. Sa responsable, citée par France3-régions est remontée : «le monsieur qui l’a tué passe en septembre devant le tribunal, et nous demandons une peine de prison».

Une pétition, «justice pour Cacahuète», adressée à la procureur de Grasse et demandant l’application de «l’article 521-1 du code pénal», avec «deux ans de prison ferme et l'interdiction de détenir des animaux de compagnie», a déjà recueilli plus de 67.000 signatures.