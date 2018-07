Femmes dénudées à la pompe à essence : un Super U accusé de sexisme

Sur les images publiées sur le compte Facebook du supermarché, des femmes posent en petite tenue, simulant de mettre de l'essence dans leurs voitures.

Très agacé par les photos, le compte Twitter «@PepiteSexiste» a décidé d'exposer la chaîne de supermarchés, mettant en lumière l'instrumentalisation des femmes dans le but de vendre du carburant.

Très rapidement, la direction de Super U a réagi, indiquant qu'elle «comprenait la réaction» des internautes.

Bonjour, nous regrettons sincèrement cette situation et nous comprenons parfaitement votre réaction. Nous ne cautionnons pas cette initiative locale et nous faisons tout notre possible pour faire retirer ces publications au plus vite...

— U Les Magasins (@U_LESMAGASINS) 29 juin 2018