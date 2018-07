Agression d'un couple de policiers en civil, le second suspect interpellé

Un couple de jeune policiers, qui n'était pas en service, a été frappé mercredi soir alors qu'il sortait de chez des amis à Othis (Seine-et-Marne), une agression dont Emmanuel Macron a dénoncé jeudi l'«ignominie» et la «lâcheté».

En début de soirée, une brigadière en poste à Aulnay-sous-Bois et son compagnon, également policier en Seine-Saint-Denis, sortent de chez des amis. Alors qu'ils installent leur fillette de trois ans dans la voiture, deux hommes à bord d'un véhicule les interpellent et commencent à injurier la jeune femme, a relaté à l'AFP une source policière.

«Ils les ont croisés par hasard et ils ont reconnu la policière qui les avait contrôlés à Aulnay-sous-Bois», selon cette même source, citée par l’AFP.

Les agresseurs descendent de voiture et donnent un coup de poing au visage de la jeune femme, qui a le bras en attelle à la suite d'un accident du travail. Ils s'attaquent ensuite à son compagnon, qui reçoit plusieurs coups de pied notamment. La policière s'est vu prescrire quatre jours d'interruption totale de travail, son compagnon quinze.

Les deux hommes, reconnus par la femme, ont été identifiés, a ajouté la source policière. Un des deux agresseurs présumés avait été interpellé en Seine-et-Marne vendredi matin, le deuxième suspect, âgé de 24 ans et frère cadet du premier agresseur présumé, a été interpellé et placé en garde à vue, a annoncé samedi le parquet de Meaux à l'AFP.

«Pas de mots assez durs pour l'ignominie et la lâcheté des deux voyous qui ont agressé hier soir à Othis un couple de policiers en dehors de leur service sous les yeux de leur petite fille. Ils seront retrouvés et punis. Tout mon soutien pour ces policiers et leur famille», a réagi le président de la République sur Twitter.

Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb s’est également exprimé via le réseau social, promettant que «tout sera mis en œuvre pour interpeller et déferrer à la justice les auteurs de l'odieuse agression qui a visé un couple de gardiens de la paix», «cet acte ignoble ne restera pas impuni», a-t-il ajouté.