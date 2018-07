Ils se vantent sur internet d'avoir volé un camion de pompiers en intervention

Le vol a eu lieu au cours d'une opération d'hélitreuillage, alors que des pompiers prenaient en charge un septuagénaire qui avait fait une chute sur des rochers.

Deux hommes se sont emparés d'un véhicule de pompier en bordure du lac de Chalain, à Fontenu, dans le Jura, dimanche dernier.

Les deux malfrats se sont filmés en commettant leur délit, et ont posté leur vidéo sur les réseaux sociaux vendredi. «On n'a qu'une vie, on a des couilles», entend-on notamment dans cette vidéo.

«Nous sommes obligés de laisser tourner les véhicules de secours pendant les interventions pour tenir en charge certains équipements et assurer au mieux le confort des personnes prises en charge», racontent à nos confrères de France 3 les pompiers du Jura.

Le véhicule a finalement été retrouvé, quelques centaines de mètres plus loin. Une plainte a été déposée et une enquête de gendarmerie a été ouverte. Les deux individus encourent une peine de prison pour vol de véhicule de secours et possible mise en danger de la vie d'autrui.