Ouragan : la Guadeloupe et la Martinique placées en vigilance jaune

La Guadeloupe et la Martinique ont été placées en vigilance jaune, vendredi, à l'approche d'un ouragan de catégorie 1 par les autorités des Antilles.

Il s'agit de la première alerte depuis l'ouragan Irma qui avait ravagé les Caraïbes en septembre. A cette heure, le cyclone Beryl se trouve à 1.500 km des Antilles.

Selon les autorités, «le phénomène devrait concerner l'arc antillais dimanche en fin d'après-midi.»«Le risque sera essentiellement lié aux fortes pluies orageuses localement intenses avec de forts coups de vent. A ce stade, la trajectoire du phénomène demeure cependant incertaine», précise la préfecture de Martinique.

«Les rafales de vent pourraient atteindre 100km/h», a ajouté le communiqué de la préfecture de Guadeloupe.

Les deux préfectures ont invité les habitants et les touristes à se tenir informé de la situation régulièrement et de vérifier leurs réserves alimentaires, en eau, en éclairages et en médicaments.