Agression d'un couple de policiers en Seine-et-Marne : les deux suspects incarcérés

L'aîné, âgé de 27 ans, avait été interpellé vendredi par les enquêteurs de la police judiciaire de Meaux. Son cadet de 24 ans avait été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi, rappelle l'AFP.

Agression d'un couple de policiers en civil, le second suspect interpellé

Survenue mercredi à Othis (Seine-et-Marne), l'agression a déclenché une vague d'indignation dans la classe politique. Le président de la République avait rapidement condamné cette agression. «Pas de mots assez durs pour l'ignominie et la lâcheté des deux voyous qui ont agressé (...) un couple de policiers en dehors de leur service sous les yeux de leur petite fille. Ils seront retrouvés et punis», avait affirmé Emmanuel Macron sur Twitter.

