Congrès de Versailles : Jean-Luc Mélenchon refuse de «venir admirer sa splendeur Macron 1er»

Invité du Grand Rendez-vous Europe1/CNews, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a justifié le refus de son parti d'assister au discours d'Emmanuel Macron, lors du congrès de Versailles prévu lundi.

«Cette disposition est prévue et on peut penser qu'elle est utile s'il y a un grand événement, par exemple si la France entre en guerre. Mais là, quel est le sujet ? C'est tous les ans que nous sommes convoqués à venir admirer sa splendeur Macron 1er, qui nous fait un discours qui sonne comme tout le reste du discours de Versailles : c'est du carton pâte», a-t-il dénoncé dimanche matin.

Pour l'Insoumis, «y aller, c'est accepter de rentrer dans son cadre» car «monsieur Macron est assez habile, il tend un piège»

Une manifestation en ligne

A la place, les députés et sénateurs de la France insoumise proposent une manifestation «en ligne». « On voulait aller dans la salle du jeu de Paume : impossible. Après on a voulu aller dans la salle des Menus Plaisirs (au château Versailles) : impossible. Après on a voulu aller aux Tuileries parce que c'est joli : impossible aussi», a expliqué Jean-Luc Mélenchon.

«Alors on a décidé de faire une 'manif' en ligne : on appuie à un endroit et on se retrouve comptabilisé. Il suffit de cliquer. On met ça à proportion de l'événement : ce n'est pas un événement de première grandeur, alors on fait une 'manif' en ligne.»

Un rendez-vous annuel

Comme en 2017, le président Emmanuel Macron a donné rendez-vous aux parlementaires à Versailles pour dresser le bilan de son action mais également présenter les décisions pour les prochains mois.

Mais ce sera certainement devant une assemblée plutôt dégarnie. Puisque certains députés et sénateurs ont d'ores et déjà annoncé leur refus d'y assister. A l'image des députés insoumis, des deux députés UDI Jean-Christophe Lagarde et Philippe Vigier, ...