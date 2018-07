Ils braquent un MacDonald's où dînait une équipe du GIGN

Teddy H. et Laïb G., deux jeunes Montbéliardais, ont écopé respectivement de huit et cinq ans de prison, après avoir braqué un MacDonald's dans lequel dînaient onze membres du GIGN en civil.

Les faits remontent au 5 juin 2016. Alors qu'ils profitent tranquillement de leur dîner dans un MacDonald's d'Ecole-Valentin, près de Besançon, des membres du GIGN voient deux hommes cagoulés faire irruption sur les lieux, fusil de chasse en main.

L'équipe du GIGN décide alors d'attendre que les braqueurs ne quittent l'enseigne avec leur butin avant de les poursuivre hors du restaurant. Teddy H. et Laïb G. sont alors arrêtés. Âgés de 24 et 27 ans au moment des faits, les deux malfaiteurs étaient titulaires de vingt-deux et quinze mentions sur leurs casiers judiciaires.

Vendredi, la Cour d'assises du Doubs les a finalement condamnés à huit et cinq ans de prison. Les deux braqueurs avaient tenté de s'enfuir du MacDonald's avec la somme de 2.211 euros.