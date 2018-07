Morbihan : une violente explosion fait plusieurs blessés à Quiberon

Une violente explosion de gaz a soufflé un bâtiment de deux étages du centre-ville de Quiberon dans la nuit de dimanche à lundi. Dix personnes auraient été blessées.

«Cinq sont en urgence relative», a expliqué ce matin Cyrille Berrod, patron des pompiers du Morbihan.

Le drame s'est produit lundi, vers 2h30, rapporte Ouest-France. Un magasin du centre-ville a été soufflé par l'explosion.

Le bâtiment de deux étages serait toujours en flammes et les vitres des habitations du quartier de l'église ont été brisées. Un important dispositif de pompiers et de gendarmes est déployé et les habitants ont été évacués.

Le maire de la ville est également sur place.