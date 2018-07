Paris : où regarder les étoiles cet été dans la capitale ?

Grande nouveauté. La municipalité parisienne organise pour la première cet été un grand festival – «Paris sous les étoiles» – et invite tous les visiteurs à participer.

Au total, neuf rendez-vous nocturnes sont fixés au fil de l'été dans sept parcs et jardins parisiens différents, du 15 juillet au 1er septembre, pour la première édition de l'événement organisé avec l'Association française d'astronomie (AFA).

Au programme de cette activité totalement gratuite : l'observation des étoiles et des planètes, sous la houlette des animateurs de l'AFA. Munis de téléscopes et de lunettes, les plus intéressés pourront ainsi, entre autres, «observer les cratères lunaires», «découvrir la couleur des étoiles» ou encore «identifier les constellations».

«Nous avons décidé de proposer aux Parisiens une nouvelle activité nocturne, riche en découverte et en émerveillement» a ainsi expliqué Frédéric Hocquard, l'adjoint à la maire de Paris en charge de la vie nocturne et culturelle.

Voici les prochains rendez-vous de juillet : le 15 juillet au jardin des grands explorateurs (6e), le 20 juillet sur la place des Vosges (4e), le 21 juillet au sqaure Georges Méliès (12e), le 22 juillet au square Séverine (20e).

Ainsi que les prochains rendez-vous du mois d'oaût : le 14 août au kiosque à musique du jardin Villemin (10e), le 15 août sur la place des Vosges, le 17 août au jardin des grands explorateurs (6e) et le 18 août au parc André Citroën (15e).

Enfin, afin de clôturer l'événement comme il se doit, une date est prévue juste avant la rentrée, le 1er septembre, dans le parc Montsouris (14e). Et cette année, il paraît que c'est la bonne année pour apercevoir Mars, Jupiter et Saturne !

