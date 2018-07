IDF : vers un service Vélib' opérationnel à la fin de l'été 2018 ?

L'objectif est ambitieux, puisque Smovengo s'est fixé un objectif de 10.000 vélos et 30.000 courses quotidiennes, d'ici au 31 août. «Du 15 juillet au 15 août, le service sera stabilisé sur une base de 777 stations en service, toutes électrifiées, puis 23 supplémentaires seront mises en service pour un objectif de 800 stations à fin août», a ainsi communiqué le groupe.

Au 10 juillet, selon le groupe, 790 stations étaient déjà ouvertes (dont 655 électrifiées) et 13.500 courses étaient comptabilisées par jour. La priorité pour Smovengo est donc «de respecter nos objectifs, afin d'avoir 100% des stations électrifiées, un maillage stabilisé et de qualité de service pour nos abonnés».

Pour augmenter le nombre de courses, des correctifs critiques ont été déployés sur l’ensemble des vélos et se poursuivent.



Ces correctifs et améliorations offrent un impact direct sur la stabilité des vélos et le fonctionnement du service. #velib

— Smovengo (@smovengo) 11 juillet 2018