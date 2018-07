Comment se déplacer à Paris le 14 juillet ?

En raison du défilé, du feu d'artifice et de la fête nationale, de nombreuses complications sont à prévoir pour se déplacer ce samedi 14 juillet à Paris.

Il est d'ores et déjà compliqué de se déplacer, à pied comme en voiture, dans le quartier des Champs-Elysées, en raison des répétitions pour le défilé. Le stationnement va commencer à être interdit dans certaines rues proches dès 15h vendredi 13 juillet. L'an dernier, une zone assez large avait été sécurisée par la préfecture de police de Paris :

Idem le soir sur le Champs-de-Mars, pour le feu d'artifice :

Dans les transports en commun, la RATP devrait prolonger les horaires de ses trains d'une heure et demie, avec des arrivées au terminus prévues à 2h15 du matin environ. Mais plusieurs stations seront en partie ou totalement fermées en fonction du moment de la journée.

De 9h à 12h pour le défilé militaire, il devrait s'agir de Tuileries (ligne 1), Concorde (lignes 1,8 et 12), Champs-Elysées Clémenceau (lignes 1 et 13), Franklin D.Roosevelt (lignes 1 et 9), George V (ligne 1) ainsi que de Charles-de-Gaulle Etoile (lignes 1,2,6 et RER A).

Puis, de 19h jusqu'à la fin du service, en raison du feu d'artifice tiré à la Tour Eiffel, ce devrait être au tour de Passy (ligne 6), Dupleix (ligne 6), Ecole Militaire (ligne 8), Bir-Hakeim (ligne 6), La Motte Picquet-Grenelle (lignes 6,8 et 10), Trocadéro (lignes 6 et 9) ainsi que de Iéna (ligne 9).

Les informations seront précisées ce jeudi dans l'après-midi. Environ 11.000 membres des forces de l'ordre avaient été déployés l'an dernier dans la capitale.