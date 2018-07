Euro Millions : elle devient la plus jeune gagnante à remporter le jackpot

Une vingtenaire du Haut-Rhin a remporté plus de 36 millions d'euros à l'Euro Millions, devenant la plus jeune gagnante à empocher une telle somme.

Avec son chèque de 36 158 964 euros, la jeune femme, qui souhaite rester anonyme, a également battu le record des gains dans sa tranche d'âge, selon la FDJ. Seuls 1% des lauréats de l'Euro Millions ont entre 18 et 24 ans, et 17% entre 25 et 34. La majorité des vainqueurs (46%), sont âgés de 35 à 49 ans.

«Quand j'ai appris que j'avais gagné, j'ai sauté de joie dans mon salon. J'ai pleuré beaucoup aussi, tant d'émotions se bousculaient, c'est tellement incroyable ce qui m'arrive», a-t-elle confié à la FDJ, assurant qu'elle ne changerait rien à ses habitudes pour l'instant. Joueuse régulière depuis environ un an, elle avait rempli le ticket gagnant le 19 juin, au tabac-presse «Au Coin Sympa», à Porte du Ried, une petite commune du Grand Est.

Sa victoire, la première empochée à l'Euro Millions cette année, vient renforcer la place de la France en tête du podium de la loterie européenne, avec 102 élus sur 458, depuis le lancement du jeu en 2004. L'Espagne arrive en seconde position, avec 97 vainqueurs.

Ce vendredi 13 juillet, c'est le Super Loto qu'il faudra guetter, avec un jackpot de 13 millions d'euros mis en jeu.