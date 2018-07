Meurtre d'Alexia Daval : Grégory Gay va porter plainte pour «dénonciation calomnieuse»

Abasourdi par l’annonce des accusations de Jonathann Daval, qui lui fait porter le chapeau du meurtre de son épouse Alexia, Grégory Gay, beau-frère du mari, compte bien se défendre en portant plainte pour «dénonciation calomnieuse».

«Ça dépasse les petites fuites [dans la presse] qu’on avait déjà pu connaître, c’est extrêmement grave car c’est de la dénonciation calomnieuse à notre encontre et à moi en particulier parce qu’il m’a quand même donné un sacré rôle dans cette histoire», a confié Grégory Gay, accompagné de sa femme Stéphanie - sœur d’Alexia - à BFMTV.

Durant leur audition devant le juge d’instruction, les époux se sont retrouvés confrontés à une réalité à laquelle ils ne s’attendaient pas. «C’est l’ahurissement, c’est la consternation, on n’est pas préparé pour ça. On n’a jamais envisagé ça. L’ahurissement dure pendant toute notre audition. Il y a seulement quelques heures où on commence à réaliser ce qu’il se passe, la portée de ce qu’il a dit», a expliqué Stéphanie Gay.

«Jonathann était capable de nous mentir de manière précise»

Pour le beau-frère d’Alexia, Jonathann Daval pourrait avoir été jaloux de sa nouvelle situation auprès des parents de la jeune femme.

«Il a l’air d’être assez narcissique. Ma première hypothèse, c’était qu’il puisse m’en vouloir d’être aujourd’hui le seul gendre de la famille Fouillot [nom de jeune fille d'Alexia Daval]», a-t-il avancé.

Pour lui, Jonathann Daval aurait eu accès à ses premiers PV d'auditions. «Moi, je sais très bien ce que j’ai dit, peut-être qu’il y a vu quelque chose qui lui a fait peur, continue-t-il. Peut-être que j’étais sur la bonne voie dans mes hypothèses et c’est pour ça qu’il a voulu me charger», a-t-il estimé.

Jonathann Daval a-t-il eu un complice pour accomplir son crime présumé ?

«Tout ce que je sais c’est que Jonathann était capable de nous mentir de manière précise, efficace. Dans tous ses aveux, il y a une constante : il ne nous dit pas qu’il a brûlé le corps. Ce qui laisse entendre qu’il y a forcément quelqu’un qui l’a fait. Ce qui laisse sous-entendre qu’il y a un complice quelque part», estime Grégory Gay.