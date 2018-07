Nice coupe l'eau pour éloigner les SDF, la mairie dément

La raison invoquée : la fontaine attirait les SDF, comme l'indique à nos confrères de Nice-Matin, la présidente de l'association des commerçants du quartier. «La vision du sans-abri peut faire diminuer la clientèle de certains et, par conséquent, altérer leur chiffre d'affaires», explique-t-elle. Pour un adhérent de l'association, « ils sont dans le quartier en permanence, ils font leur toilette, lavent leurs vêtements.»

Après la publication d'un article, la mairie de Nice réfute catégoriquement cette version et dénonce «une polémique indigne qui n'a pas lieu d'être». Elle a tenu à répondre sur Twitter par une série de messages.

De nombreux riverains et commerçants ont souhaité la coupure temporaire d’une seule fontaine sur une place requalifiée en raison d’une utilisation inadaptée qui généraient des nuisances et des incivilités y compris de la part de personnes disposant d’un logement.

Une concertation plus large aura lieu dans les prochains jours afin de mettre en place une fontaine plus adaptée permettant uniquement l’hydratation et la boisson.

