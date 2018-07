Arrivée des Bleus : certaines stations de métro fermées et la circulation des bus perturbée autour des Champs-Elysées

Alors que les Bleus s'apprêtent à atterrir à Roissy, les supporters commencent déjà à affluer vers les Champs-Elysée où le bus des joueurs est attendu vers 17 heures. Dès la mi-journée, plusieurs stations de métro ont été fermées par la RATP.

D'après la RATP, les correspondances ne sont plus assurées aux stations qui desservent les Champs-Elysées ou ses abords, dès 12 heures.

Les stations concernées sont : Argentine, Tuileries, Georges V (ligne 1), Charles-de-Gaulle Etoile (ligne 1, 2, 6 et RER A), Miromesnil (ligne 9 et 13), Champs-Elysées Clémenceau (ligne 1 et 13), Concorde (ligne 1, 8 et 12), Franklin Roosevelt (ligne 1et 9) et la station Kléber (ligne 6).

Le réouverture s'effectuera selon les instructions de la préfecture de Paris. L'horaire du retour à la normale n'est pas encore été indiqué.

La RATP a également signalé de nombreuses perturbations sur les lignes de bus 22, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 52, 69, 73, 80, 83, 92, 93, 94, 341, 351.