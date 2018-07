Episode 1 – L’eau-de-vie de la planète bleue

Non, notre chère planète bleue ne renferme pas en son sein une véritable distillerie…

C’est bien plus que ça !

En partenariat avec BRITA

LES ORIGINES

Commençons par le commencement. En France, 60% de l’eau potable est produite à partir des eaux souterraines qui s’accumulent dans des réservoirs naturels. Les 40% restants viennent des eaux de surface (rivières, lacs, fleuves). Le captage des eaux souterraines s’effectue soit à partir d’une source ou d’une résurgence, soit le plus souvent par des forages (jusqu’à 700 mètres de profondeur). Les eaux de forage sont en général de meilleure qualité ; du fait de leur éloignement de la surface, elles sont davantage protégées des pollutions dues aux activités humaines, industrielles, agricoles ou domestiques.

L’EAU POTABLE NATURELLE, ÇA C’éTAIT AVANT

L’eau potable au regard de la législation européenne et française n’existe pratiquement plus à l’état naturel. L’eau du robinet est un produit élaboré, via de nombreux traitements et contrôles. En France, l’eau “propre à la consommation humaine” doit remplir une cinquantaine de critères répartis en deux catégories : les limites de qualité et les références de qualité. Ces critères reflètent deux préoccupations permanentes : Tout d’abord fournir au consommateur une eau sûre, garantie contre tous les risques immédiats ou à long terme, réels, potentiels ou même supposés (principe de précaution), ensuite offrir une eau agréable à boire, claire, inodore et équilibrée en sels minéraux.

QUALITÉ DE L’EAU ET SOLUTION

En France, l’eau du robinet est fiable et de qualité. Nous pouvons la boire en toute sécurité. En effet, l’eau est le produit alimentaire le plus contrôlé par les services de santé. Boire abondamment une eau dont la composition est équilibrée, notamment en sels minéraux et en oligo-éléments est essentiel pour la santé et la forme. Afin de protéger les populations fragiles comme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, on a fixé une concentration maximale de nitrates dans l’eau du robinet à 50 mg/l.

Quelle solution ? la filtration

Cela dit, l’eau du robinet est disponible partout, mais elle est parfois peu appréciée pour son goût. L’eau en bouteille, minérale ou de source, est soumise à une composition prédéfinie mais représente un budget non négligeable et génère de nombreux déchets plastiques.

Mais que boire ? Comment s’y retrouver devant le panel des eaux embouteillées, minérales, de sources, du robinet...? Et la filtration ? 20% des foyers français sont équipés d’une carafe filtrante (1). Pourquoi ont-ils opté pour cette alternative ? Et que fait-elle exactement ? La suite au prochain épisode !