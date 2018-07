Mounir Mahjoubi pose avec son compagnon dans Paris Match, une première pour un ministre

Deux mois après avoir révélé son orientation sexuelle, dans un subtil tweet posté à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, le ministre a confié à l'hebdomadaire, à paraître mercredi 18 juillet, être «parfaitement en paix» et «très amoureux».

L’homophobie est un mal qui ronge la Société, envahit les collèges et les lycées, contamine les familles et les amis perdus. Pire, elle hante les esprits des homosexuels, et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre. #IDAHOBIT2018

— Mounir Mahjoubi (@mounir) 17 mai 2018