Alexandre Benalla : les politiques réagissent, Mélenchon propose une «motion de censure» contre le gouvernement

Un collaborateur d'Emmanuel Macron, responsable de sa sécurité durant la campagne présidentielle, s'en serait pris à un jeune homme à terre pendant une manifestation place de la Contrescarpe, le 1er mai dernier. Les réactions des politiques n'ont pas tardé à affluer. Jean-Luc Mélenchon a annoncé, dans la soirée, sa volonté de proposer une «motion de censure» contre le gouvernement.

Le secrétaire d'Etat à la Cohésion des Territoires Julien Denormandie a indiqué jeudi que des sanctions avaient été prises face au comportement «inacceptable» du collaborateur d'Emmanuel Macron, qui a été suspendu de ses fonctions pour deux semaines après cette agression, puis muté à des fonctions administratives à l'Elysée.

«Une personne a eu un comportement inacceptable des sanctions ont été prises. Elles ont été prises immédiatement, (...) à savoir une mise à pied et un changement de fonctions», a expliqué M. Denormandie, interrogé sur France Inter.

Le Monde, dont l'article est accompagné d'une vidéo de l'incident, affirme qu'«Alexandre Benalla, un proche conseiller du président de la République (...) équipé d'un casque à visière des forces de l'ordre alors qu'il n'est pas policier, s'en est pris à un jeune homme à terre pendant une manifestation qui se tenait place de la Contrescarpe, à Paris».

Emmanuel Macron a réclamé «des sanctions», et son directeur de cabinet, Patrick Strzoda, lui a infligé «une simple suspension temporaire, du 4 au 19 mai», le menaçant de licenciement en cas de nouvel écart, indique le quotidien.

Une « affaire très grave», selon Olivier Faure

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a quant à lui estimé que l'homme devait «être redevable devant la justice». «C'est une affaire très grave», a réagi Olivier Faure sur France 2. «On ne peut pas vouloir une République exemplaire et considérer que quand c'est un collaborateur du président de la République, il n'a pas lui à répondre des mêmes règles que n'importe quel Français», a-t-il déclaré.

Le collaborateur de Macron usurpe des insignes de police et frappe un homme à terre. On ne peut pas vouloir une République exemplaire et laisser penser qu’il y a deux poids deux mesures. Une justice pour les Français et une pour les collaborateurs du PR #AlexandreBenalla #Les4V — Olivier Faure (@faureolivier) 19 juillet 2018

«Je souhaite que cette affaire soit tirée au clair (...). On doit saisir le procureur de la République et faire en sorte que ce monsieur puisse être redevable devant la justice», a-t-il affirmé, souhaitant «qu'il y ait une sanction aussi» au sein du cabinet lui-même.

Le directeur de Cabinet d'Emmanuel Macron connaît l'article 40 du code de procédure pénale et il aurait dû saisir la justice. Il doit également être sanctionné #AlexandreBenalla #Les4V — Olivier Faure (@faureolivier) 19 juillet 2018

«Il n'est pas imaginable qu'un directeur de cabinet qui connaît parfaitement le droit et qui doit être exemplaire (...) donne le sentiment qu'il y a deux Républiques (...), deux poids deux mesures, c'est ce sentiment là que les Français ne veulent plus ressentir», a poursuivi M. Faure.

On ne peut pas faire la leçon à un collégien et en même temps faire preuve de laxisme avec un de ses collaborateurs #AlexandreBenalla #Les4V — Olivier Faure (@faureolivier) 19 juillet 2018

Laurent Saint-Martin «profondément choqué»

Le député LREM Laurent Saint-Martin a estimé jeudi que le collaborateur d'Emmanuel Macron filmé en train de frapper un manifestant le 1er-Mai ne devait «plus travailler à l'Elysée» car «il a failli», tout en estimant que l'Elysée a eu le «bon réflexe» en le rétrogradant rapidement.

«Mon avis personnel c'est qu'après des faits comme cela on ne peut plus travailler pour le président de la République, on ne peut plus travailler à l'Elysée tout court», et il faut «prouver qu'il n'y a pas de république intouchable», a réagi M. Saint-Martin sur CNews.

Laurent Saint-Martin à propos d' #AlexandreBenalla : "Après de tels faits, on ne devrait plus travailler pour le président de la République"https://t.co/cHQ5TTOYAm pic.twitter.com/2laNdPrrCb — CNEWS (@CNEWS) 19 juillet 2018

Il s'est dit «d'abord sidéré puis finalement profondément choqué car quand on est collaborateur à l'Elysée, quel que soit son rang protocolaire, on représente l'Etat, on a une certaine responsabilité vis-à-vis de tous les Français. Donc par rapport à ça, l'exemplarité doit être irréprochable», et «ce qui s'est passé là est tout simplement inadmissible : il doit y avoir des sanctions».

Ce collaborateur «devait être là en observation, il a effectivement utilisé un casque de policier pour frapper des manifestants, il n'en avait absolument pas le droit, il a failli», a-t-il poursuivi.

Néanmoins, «la gestion» par l'Elysée selon lui «a été bonne puisque le réflexe immédiat a été de retirer les fonctions précédentes de la personne et de le rétrograder administrativement», a estimé Laurent Saint-Martin, par ailleurs vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale.

Et, a-t-il jugé, «ce n'est pas au président de s'occuper de la gestion du cabinet, il y a un directeur de cabinet (...) Ce n'est pas au président de faire du micromanagement au sein du palais de l'Elysée».

Emmanuel Macron était en voyage en Australie lors des faits, il «a eu un très bon réflexe et a demandé si les faits étaient avérés, et si les faits étaient avérés alors il a demandé des sanctions», a rapporté Laurent Saint-Martin.

Laurent Wauquiez monte au créneau

Le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez a sommé jeudi Emmanuel Macron de «s'exprimer» et «faire la lumière» sur cette affaire, demandant notamment s'il y a eu «des manoeuvres pour étouffer cette affaire».

La vidéo d'#AlexandreBenalla est choquante. Nous attendons une réponse du Président de la République : comment son chef de cabinet adjoint se retrouve avec du matériel de police dans une manifestation et y'a-t-il eu des manœuvres pour étouffer l'affaire ? #E1Matin — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 19 juillet 2018

«Aujourd'hui on attend une réponse du président de la République», a déclaré M. Wauquiez sur Europe 1, jugeant la vidéo de l'incident «choquante» et «qui pose des questions».

«Il est évident qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer et faire la lumière sur ces faits avec principalement deux questions qu'on peut se poser», a-t-il affirmé.

Aujourd'hui à l'Élysée, on se sent au-dessus de tout. Nous attendons du Président et de son entourage qu'ils donnent l'exemple. Je demande que la lumière soit faite sur cette affaire. #AlexandreBenalla #E1Matin — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 19 juillet 2018

«D'abord, comment se fait-il que l'un de ses proches collaborateurs, qui était le chef de sa sécurité pendant sa campagne, qui est chef de cabinet adjoint, se retrouve, vraisemblablement avec une usurpation d'identité, dans une manifestation avec du matériel de police. Qui était au courant ?», a-t-il développé. «La deuxième question c'est : y a t-il eu des manoeuvres pour étouffer cette affaire ?», a-t-il poursuivi. «Je pose la question et j'attends des réponses comme beaucoup d'autres Français».

«Quand on est à l'Elysée on doit montrer l'exemple et aujourd'hui le sentiment qu'on a, c'est qu'à l'Elysée on se croit au-dessus de tout, c'est au fond ça la question qui est posée derrière cette affaire et c'est à cette question qu'on attend des réponses», a déclaré Laurent Wauquiez.

Mélenchon propose une «motion de censure» contre le gouvernement

Le chef de file de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé sur Twitter sa volonté de proposer une motion de censure contre le gouvernement.

«Puisque le gouvernement ne vient pas s'expliquer devant l'Assemblée, la France Insoumise propose une motion de censure du gouvernement», a écrit le député de la 4 e circonscription des Bouches-du-Rhône.

Puisque le gouvernement ne vient pas s'expliquer devant l'Assemblée, la @FranceInsoumise propose une motion de censure du gouvernement.#AlexandreBenalla #AffaireBenalla — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 19 juillet 2018

Pour pouvoir être déposée, une telle motion devrait réunir 58 signatures. Le groupe des députés Insoumis n'en compte que 17.