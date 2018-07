Edouard Philippe sur le Tour en pleine affaire Benalla : Twitter réagit

En pleine tempête médiatique provoquée par l'affaire Benalla, le Premier ministre Edouard Philippe avait choisi ce vendredi de se rendre sur le Tour de France. Il a assisté à une partie de la 13e étape entre Saint-Romans (Isère) et Valence (Drôme).

« C'est un rêve d'enfant, a déclaré le chef du gouvernement. Ces types sont incroyables, ce sont des héros, des forçats de la route. C'est incroyable d'être ici.»

@EPhilippePM : « c’est un rêve d’enfant... ces types sont incroyables, ce sont des héros, des forçats de la route. C’est incroyable d’être ici ! » #TDF2018 pic.twitter.com/Xvsea2KAgp — Le Tour de France (@LeTour) 20 juillet 2018

Mais alors que l'exécutif vit sa plus grave crise depuis l'élection d'Emmanuel Macron il y a un peu plus d'un an, de nombreux commentateurs, journalistes et politiques ont souligné le décalage entre cette sortie au milieu des cyclistes et la gravité des faits reprochés aux personnes impliquées dans l'affaire Benalla. Matignon a indiqué que le Premier ministre devait s'exprimer sur le sujet à l'arrivée de l'étape du jour, depuis Valence.

Pendant qu’un scandale menace le gouvernement, @EPhilippePM se promène sur le Tour de France.





Surtout. Ne. Changez. Rien. https://t.co/3I24WtrIqT — Leonid Brejnev (@Leonid_CCCP) 20 juillet 2018

DÉCONNECTÉ ! @EPhilippePM



Le PM esquive les questions de la représentation nat. sur le scandale #BenallaGate mais se promène sur le Tour... https://t.co/qzaKqlAi5h — Fabien DI FILIPPO (@FabienDiFilippo) 20 juillet 2018

Alors que les groupes d’opposition réclament la présence du premier ministre @EPhilippePM nous apprenons qu’il a plus important à faire ! Des réponses s’imposent au sujet de l’affaire #AlexandreBenella ! pic.twitter.com/7Z0FppT9tw — Caroline FIAT (@CarolineFiat54) 20 juillet 2018

En déplacement pour le Tour de France Edouard Philippe donnera t’il des cours de pédalage dans la semoule #blaguedecycliste #AffaireBenalla pic.twitter.com/zfhb0pZxL9 — Centripète (ツ) (@Constructifff) 20 juillet 2018

Réclamé par les oppositions à l'Assemblée, Edouard Philippe s'échappe sur le Tour https://t.co/zBggQD3MU3 — Sébastien Tronche (@S_Tronche) 20 juillet 2018

Le déplacement qui retient le premier ministre @EPhilippePM de donner des explications sur l'#AffaireBenalla aux représentants du peuple, c'est le #TourdeFrance ! Il doit s'exprimer sur cette #AffaireDEtat au plus vite, il est responsable du pouvoir exécutif devant le #Parlement. pic.twitter.com/6EmGgNeRKY — Bastien Lachaud (@LachaudB) 20 juillet 2018

Si vous vous demandiez où est passé Edouard Philippe, qui se fait très discret sur l'affaire Benalla, sachez que le Premier ministre est cet après-midi dans une voiture suivant le Tour de France et qu'il trouve ça «incroyable». — Blanche Louve (@catael) 20 juillet 2018

On a retrouvé Édouard Philippe ! Il est sur Le Tour de france, me voilà rassuré — lapoussière sousletapis (@lapousssousleta) 20 juillet 2018