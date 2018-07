Un facteur suspecté d'avoir violé plusieurs enfants dans des campings

Suspecté de plusieurs agressions sexuelles sur de jeunes garçons, un homme de 26 ans a été interpellé mercredi, à Gargenville, dans les Yvelines.

Exerçant le métier de facteur, l'homme écumait seul les campings sur nord et du sud de la France afin de repérer de jeunes garçons en vue d'abuser d'eux sexuellement.

On dénombre déjà 5 jeunes victimes, âgés entre 8 et 14 ans. Mais la liste pourrait être bien plus importante selon enquêteurs.

Lors de la perquisition au domicile du compagnon du suspect, plus de 400 vidéos pédopornographiques ont été découverts. Elles mettent en scène des viols sur des enfants âgés de 2 à 10 ans.

Placé en garde à vue, l'homme s'est décrit lui-même comme un chasseur, un prédateur. Selon le Parisien, le mode opératoire du suspect était de rôder dans les campings à la recherche d'un enfant isolé.

Jusque-là inconnu des services de police, l'expertise psychiatrique a tout de même révélé sa «dangerosité très importante». L'individu a été déféré, vendredi, au tribunal de Versailles.