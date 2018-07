Audition de Gérard Collomb sur l'affaire Benalla : Twitter réagit

Alexandre Benalla, collaborateur d'Emmanuel Macron, a été licencié vendredi et mis en examen dimanche après avoir été identifié frappant des manifestatns lors d'un rassemblement du 1er mai, à Paris.

Diffusée sur les chaînes d'informations, l'audition du ministre aura été très suivie. Voici un aperçu des réactions des internautes sur les réseaux sociaux.

#Collomb dit il y a 10min qu’il n’a jamais évoqué l’ #AffaireBenalla , puis à l’instant qu’il a vu Macron ce w-e et qu’ils en ont parlé «le moins possible» car le PR était préoccupé par la réforme const. Qu’est-ce qui n’est pas clair dans «toute la vérité, rien que la vérité» ?

« Comment avez vous été informé des faits ? »





« Non mais c’était violent, non mais le terrorisme, non mais j’étais à l’écoute des commerçants, non mais j’étais au resto, non mais de toutes façons c’est pas mon problème et j’ai d’autres trucs à faire » #DirectAN #Collomb

