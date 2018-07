Canicule : 9 départements en vigilance orange, en Ile-de-France et dans le Nord

Météo-France a placé mardi neuf départements en vigilance orange, en région parisienne et dans le Nord, pour un épisode de canicule qui doit durer au moins jusqu'à jeudi matin, avec des températures pouvant atteindre «33 degrés en région parisienne».

Les départements concernés sont Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et le Nord, selon le bulletin de Météo-France.

Mercredi, les véhicules les plus polluants seront interdits à Paris et en proche banlieue. Cette mesure concerne les véhicules non classés (pour la plupart dont l'immatriculation est antérieure à 1997) et les véhicules de classe 4 et 5 selon la classification des vignettes Crit'Air obligatoires à Paris.

Un forfait «antipollution» de 3,80 euros pour la journée permettra d'emprunter les transports en commun franciliens mercredi et jeudi. La région Ile-de-France prendra aussi en charge les coûts pour le covoiturage sur les trajets de courte distance.

«Mercredi après-midi, les températures resteront orientées à la hausse avec 31 à 33 degrés attendus», pour atteindre entre 34 et 37 degrés vendredi, selon le bulletin de Météo France.

«Les nuits devraient se réchauffer progressivement» avec des températures supérieures à 20°C, a précisé Patrick Galois, prévisionniste chez Météo France.

Les températures devraient revenir samedi à des niveaux plus habituels pour la saison, avec des pluies orageuses, avant de repartir à la hausse la semaine prochaine.

Les effets de ces fortes chaleurs se font déjà sentir en Ile-de-France, avec un épisode de pollution à l'ozone.

Ce gaz corrosif, qui favorise l'asthme et peut aggraver des troubles cardio-vasculaires ou respiratoires, se forme sous l'action d'un fort ensoleillement et de températures élevées par la combinaison de deux polluants: les composés organiques volatils (COV), émis par des sources naturelles mais également par l'industrie, et les oxydes d'azote (NO2), principalement émis par le trafic routier.

L'organisme de surveillance de la qualité de l'air Airparif prévoit mercredi, pour la troisième journée d'affilée, un dépassement du seuil d'information de 180?g/m3.

«On ne voit pas d'amélioration jeudi», faute de vent, prévient Patrick Garnoussi, prévisionniste chez Airparif.