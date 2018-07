Canicule : une carte de Paris pour trouver les «îlots de fraîcheur»

Alors que la région parisienne est placée depuis ce mardi en alerte canicule, l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) vient de publier une carte de la capitale recensant tous les lieux où il est possible de se rafraîchir.

Très complète, celle-ci recense divers éléments, des habituels fontaines et brumisateurs jusqu'aux espaces de baignade gratuite et piscines, en passant par les musées, bibliothèques et les lieux de cultes. Elle classe également les espaces verts selon leur exposition au soleil.

La carte de l'Apur se décline en deux versions. La première concerne la journée :

Et la seconde s'applique pour la nuit :

A noter qu'il est également possible d'accéder à cette carte, en version interactive et encore plus détaillée, sur le site internet de la ville de Paris.

La préfecture de police de Paris a activé pour ce mardi le niveau 3 du plan canicule. Un centre d’appel téléphonique (3975) est ainsi activé par la municipalité afin de prendre contact avec les personnes fragiles préalablement inscrites ou dont la situation critique lui est signalée.

Des salles rafraichies sont également ouvertes en accès libre (entre 14h et 18h), notamment dans les mairies d'arrondissement et les centres d'action sociale de la ville.

De son côté, l'Agence régionale de santé souligne qu'un numéro d’information Canicule-info-service est disponible (0 800 06 66 66). L'appel est gratuit depuis un poste fixe, tous les jours de 9h à 19h. De plus, l'ARS recommande d'adopter les bons comportements :