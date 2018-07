Episode 2 – Eau : quoi privilégier et en quelle quantité ?

«Buvez plus !» : voici une phrase que l'on entend souvent et qui sonne comme un avertissement. Elle peut provenir d’autres personnes, mais il s’agit souvent de notre petite voix intérieure. Boire de l’eau est essentiel à la vie. Découvrez pourquoi et la quantité dont vous avez besoin.

Question bête : pourquoi boire en fait ?

Un des composants majeurs du corps humain est l’eau et, chaque jour, nous en éliminons par voie urinaire, par exemple, ou transpiration. Cette eau «perdue» doit être remplacée afin de conserver équilibre et bonne santé. Il est donc important de s’hydrater suffisamment jour après jour.

Alors quelle quantité d'eau doit-on boire par jour ?

Un adulte perd en moyenne 1,5 à 2 litres d’eau par jour par le biais de la respiration, la digestion et la transpiration. Et ce même pendant les périodes d’inactivité. Ces 1,5 à 2 litres doivent donc être reconstitués. Les athlètes et habitants de pays chauds doivent consommer encore plus d’eau pour rester hydratés.

Composition du corps humain et besoins quotidiens

Quelle eau privilégier ?

Comme vu lors de l’épisode précédent, l’eau du robinet est disponible partout, mais elle est parfois peu appréciée pour son goût. L’eau en bouteille, minérale ou de source, est soumise à une composition prédéfinie mais représente un budget non négligeable et génère de nombreux déchets plastiques.

L’alternative est donc évidente, pourquoi ne pas essayer l’eau dite « filtrée » ? Mais comment ça marche exactement ?

Grâce à l’utilisation de cartouche filtrantes chaque produit acquiert une qualité optimale, qu’il s’agisse de boissons, de produits alimentaires ou de vaisselle. L’eau est filtrée grâce à une cartouche constituée d’une combinaison de résine échangeuse d’ions et de charbon actif (obtenu à partir d’écorces naturelles de noix de coco). L’assurance d’une eau de qualité en somme !

Fonctionnement de la cartouche filtrante

Voici les principaux avantages de la filtration :

- Absence de grosses et fines particules gênantes

- Dureté carbonate équilibrée

- Absence de substances altérant le goût et l’odeur

- Concentration appropriée en minéraux

- Teneur en sel non critique

Et tout cela avec un système de filtration compact qui vous permet de filtrer votre eau chez vous et lors de vos déplacements quotidiens, même au bureau où l’historique machine à café pourrait bien se transformer à l’avenir en fontaine à eau et ainsi remplacer la traditionnelle pause-café par une pause-eau ?

La suite au prochain épisode !

Article Sponsorisé