Un policier oublie son arme de service chez Décathlon

Un agent de police parisien a oublié ses affaires dans une cabine d’essayage du Décathlon de Brétigny-sur-Orge (Essonne). Son arme de service n’a pas été retrouvée, et une plainte pour vol a été déposée.

L’incident est survenu ce samedi, en fin d’après-midi. Alors que ce policier était en train d’acheter des vêtements au Décathlon de Brétigny-sur-Orge, il a oublié son sac dans la cabine, au moment de repartir. Outre ses papiers d’identité, le sac contenait également son arme de service, chargée.

En prenant conscience de son oubli, l’agent est revenu dans le magasin, et s’est empressé de fouiller la cabine d’essayage. Peine perdue, le sac et son contenu n’étaient plus là. Le policier a alors immédiatement averti les vigiles du Décathlon, qui ont procédé à une fouille de tous les clients.

Une source interne de la police de Paris, citée par Le Parisien, qui relate cet incident, indique que «le policier va devoir s’expliquer» de cette mésaventure. Une enquête sur le vol de l’arme a par ailleurs été ouverte.