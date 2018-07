Affaire Benalla : les réactions des politiques après l'aveu d'Emmanuel Macron

Outre le contenu propre de la déclaration faite par le chef de l'Etat mardi soir, c'est le choix du lieu (Maison de l'Amérique latine lors d'une fête de fin de session des élus Marcheurs), qui fait réagir.

Nombreux sont en effet déçus qu'Emmanuel Macron ait réservé la primeur de son message à ses troupes politiques et non à l'ensemble des Français.

Pendant une semaine et jusqu’à ce soir, ses partisans se seront battus pour expliquer qu’Emmanuel Macron n’était responsable de rien et le PR aura attendu une crise pour leur dire que c’est lui qui avait tout validé... Le nouveau monde a perdu toute crédibilité #BenallaMacron pic.twitter.com/uUwFbLFXdN

« Qu’ils viennent me chercher ! ». Franchement #Macron abuse ! La #CommissionEnquete est à seulement 3 minutes de trajet ! Quelqu’un lui commande le taxi ? #AffaireBenallaMacron #AllonsChercherMacron pic.twitter.com/GO90KOrjzj

Devant ses seuls amis #Macron affirme "le seul responsable, c'est moi" "qu'ils viennent me chercher". Chiche, M. Le Président ! Vous devez donc être auditionné, on peut même se déplacer jusqu'à vous. Vous acceptez ? Sinon à quoi rime cette provocation ? #AlexandreBenalla pic.twitter.com/svdnSlf7VV

#Macron confirme ce que nous disons depuis le début et admet qu’il est responsable dans le scandale d’État de l’affaire #Benalla . Il préfère s’expliquer dans l’entre-soi de sa petite caste plutôt que de donner les explications qu’attendent les Français #MacronBenalla

E. #Macron fait le malin devant ses troupes à Saint-Germain-des-Prés et prétend tout assumer ? En fait il se cache et refuse de s'adresser à la Nation ! Les Français ne supporteront pas cette arrogance 4 ans de plus ! #AffaireBellana

