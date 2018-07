Des étudiants en archéologie découvrent une balle de sport du Moyen-Age

Des étudiants en archéologie de l’université Jean Jaurès de Toulouse ont découvert une balle de sport datant du Moyen-Âge lors de fouilles à l’abbaye Saint-Pierre de Moissac (Tarn-et-Garonne).

C’est pendant une fouille commencée début juillet que les étudiants ont découvert il y a quelques jours une balle en cuir. Probablement utilisée dans un sport médiéval ancêtre du hockey et du handball, elle est composée de fibres végétales et est parfaitement conservée. Bastien Lefebvre, enseignant-chercheur en archéologie, explique que ce bon état de conservation a été rendue possible grâce à un « environnement très humide ».

L'objet daterait du XIIIème siècle où il aurait pu être utilisé par exemple comme balle de soule à la crosse, une activité pratiquée par les prêtres en milieu rural. Cela reste néanmoins des suppositions.

Fin de semaine dernière, découverte sur le chantier de fouille de l’#UT2J à #Moissac de ce qui ressemble à une balle en cuir bourrée de fibres végétales. Venons-nous de mettre au jour un des rares témoins archéologiques du jeu de balle au 12e/13e s. ? Affaire à suivre... pic.twitter.com/Qlr70BOWxe — Bastien Lefebvre (@BLefebvre9) 23 juillet 2018

La balle a été placée dans de l'eau afin d'éviter son desséchement et sera remise à des conservateurs-restaurateurs.