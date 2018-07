Le conseiller en communication de Gérard Collomb photographié en tenue de policier

Une photo dont Gérard Collomb se serait bien passé. Dans le sillage des révélations de l'affaire Benalla, un proche collaborateur du ministre de l'Intérieur a lui aussi été aperçu portant un brassard orange à l'insigne police sur le bras.

Sur une photo posté sur son compte Instagram, repéré par le site d'informations Lyon Mag, le conseiller communication digitale et affaires réservées du ministre de l'Intérieur, Arthur Empereur, s'affiche avec un insigne portant la mention police mais également avec un gilet pare-balles sur les épaules, lors du déplacement de Gérard Collomb à Juvisy le 8 octobre 2017. Une visite symbole, un an après la violence attaque contre des policiers à Viry-Chatillon.

About last night. #terrain #policenationale Une publication partagée par Arthur Empereur (@arthurempereur) le

11 Oct. 2017 à 1 :43 PDT

Cet ancien collaborateur parlementaire de l'ex sénateur-maire de Lyon, considéré comme l'un des fidèles lieutenants du ministre, est chargé d'alimenter les réseaux sociaux du ministre. Sa photo interroge sur les aisances prises avec le port d'insignes policiers, à l'image des soupçons qui pèsent sur Alexandre Benalla

Au cœur de l'affaire qui tourmente l'Elysée depuis plus d'une semaine, le collaborateur d'Emmanuel Macron filmé en train de molester des manifestants le 1er mai dernier, avait été épinglé pour le port illégal d'un brassard similaire et d'un caque de CRS.

Car comme le rappelle le média lyonnais, le fait pour un civil de porter ou d'user d'un insigne réservé aux fonctionnaires de police et aux militaires est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.