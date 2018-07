Prison de Saint-Maur : le détenu possédait une clé qui ouvrait toutes les cellules

Une clé ouvrant la totalité des cellules de la prison de Saint-Maur (sauf celles des quartiers spécifiques) a été retrouvée sur un détenu lors d'une fouille le 11 juillet dernier. L'information vient d'être dévoilée.

Une enquête préliminaire «du chef de recel de remise irrégulière d'objets» a été ouverte. Cette découverte a obligé le personnel de la prison à changer plusieurs centaines de serrures de la maison centrale.

Condamné à vingt-trois ans de prison pour meurtre, le détenu a été placé au quartier d'isolement. «ll est passé en commission de discipline six jours plus tard et a été sanctionnée par vingt jours de quartier disciplinaire, selon l'administration pénitentiaire.

L'enquête ouverte servira notamment à déterminer comment le détenu est parvenu à se procurer la clé.