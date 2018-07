De «très fortes perturbations» jusqu’en fin de journée à la gare Montparnasse

Le trafic était interrompu, ce vendredi en fin de matinée, au départ à l'arrivée de la gare Montparnasse, à Paris. La cause serait un incendie sur un poste électrique de RTE (Réseau de transport d'électricité). De très fortes perturbations sont à prévoir jusqu'en fin de journée, selon la SNCF.

«C'est la conséquence d'un dérangement dans un poste RTE vers Versailles. Nos équipes techniques sont en cours d'intervention», a précisé la SNCF sur Twitter.

A cause d'un incendie sur un poste électrique appartenant à RTE, toutes les circulations au départ et à l'arrivée de Paris Montparnasse sont interrompues. — SNCF (@SNCF) 27 juillet 2018

L'incendie est toujours en cours et «des coupures liées à l'incendie sont en cours à la gare Montparnasse, à Vanves et Issy-les-Moulineaux», a précisé de son côté RTE, le gestionnaire de transport pour la haute et très haute tension, également sur Twitter.

La SNCF a donné de plus amples informations, toujours sur Twitter. La société ferroviaire annonce de très fortes perturbations jusqu'à la fin de la journée.

Un incendie dans un poste de transformation électrique @rte_france interrompt le trafic au départ et à l’arrivée de Paris Montparnasse. De très fortes perturbations sont à prévoir jusqu’en fin de journée. Toutes les infos sur l'app SNCF et sur le site https://t.co/tupYrBAX9M https://t.co/84Afmkd1Vx — SNCF (@SNCF) 27 juillet 2018

Cette interruption intervient au pire moment pour la SNCF, et pour les usagers, en plein chassé-croisé des vacanciers entre juillettistes et aoûtiens.

L'incendie d'Issy-les-Moulineaux en cause

L’incendie s’est déclenché en fin de matinée, sur un poste électrique de la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE). La société a publié un communiqué relatant que l’incendie s’est déclenché «dans une galerie souterraine 63.000 volts dans le poste électrique d’Harcourt.

#incendie dans un poste électrique à Issy-les-Moulineaux ayant des répercussions sur l'alimentation #électrique de la gare #Montparnasse. Nos équipes mobilisées avec @SNCF et les pompiers. pic.twitter.com/KmGnEInbMf — RTE (@rte_france) 27 juillet 2018

D'impressionnantes volutes de fumée noire se dégageaient d'un poste électrique situé a proximité des voies ferrées, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Ça brule en bas de la tour @AccorHotels_FR dans les installations EDF pic.twitter.com/dgjHUjaUsq — Tomiiks (@Tomiiks) 27 juillet 2018

Selon les informations du journal Le Parisien, le feu a été circonscrit par les pompiers à 12h30, et 2.500 personnes ont été évacuées.