Canicule : 3 départements en vigilance orange

Météo France a maintenu samedi matin trois départements en vigilance orange en raison de l’épisode de canicule qui sévit depuis plusieurs jours.

L'alerte est levée dans 18 départements mais reste maintenue dans trois autres, situés de la vallée du Rhône. Il s'agit de l'Ardèche, de la Drôme et du Rhône, selon le dernier bulletin de Météo France.

Samedi matin, Météo France annonce que des températures situées entre 17 et 20 degrés sont attendues des Hauts-de-France à l'Ile-de-France. Les températures restent plus élevées sur la région lyonnaise et la vallée du Rhône avec 21 à 25 degrés.

Sur l'Ile-de-France, les maximales samedi après-midi seront en baisse de 10 degrés par rapport à vendredi et plafonneront à 26 degrés. Dans la région lyonnaise, les températures maximales remonteront samedi après-midi autour des 29 degrés. Sur la Drôme et l'Ardèche, les températures maximales atteindront encore 32 à 33 degrés.

Dès dimanche, le retour d'un temps ensoleillé fera repartir les températures à la hausse : 33 degrés à Lyon, 35 degrés à Montélimar, retrouvant ainsi des niveaux caniculaires. Cette situation caniculaire se poursuivra mardi.